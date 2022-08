Remise de satisfecit à des catholiques exemplaires. Photo: VNA

Hung Yen (VNA) – La province de Hung Yen (Nord) a organisé le 24 août une conférence des catholiques exemplaires dans les mouvements d'émulation patriotique pendant la période 2017-2022.



Lors de cette conférence, une centaine de catholiques exemplaires ont partagé leurs bonnes expériences dans la promotion et la réalisation des mouvements d’émulation patriotique dans leurs zones résidentielles et leurs paroisses.



Selon Quach Thi Huong, cheffe de la Commission de sensibilisation auprès des masses du Comité provincial du Parti, également présidente du Comité provincial du Front de la Patrie, au cours des dernières années, les catholiques à Hung Yen se sont toujours unis, ont bien mis en œuvre les préconisations du Parti ainsi que les politiques et les lois de l'État, ont répondu activement aux campagnes et aux mouvements d’émulation patriotique.



De nombreuses zones résidentielles catholiques sont exemplaires en matière de développement des zones résidentielles culturelles, de maintien de la sécurité politique et de l'ordre social, a-t-elle indiqué.



En matière de développement économique, des milliers de ménages catholiques dans les districts de Phu Cu, Van Giang, Yen My, An Thi, le bourg de My Hao, la ville de Hung Yen..., ont des modèles de prestation de services et des fermes très efficaces avec des revenus annuels allant jusqu’à des centaines de millions de dong, a-t-elle ajouté.



Parallèlement, les catholiques dans de nombreux districts tels que Khoai Chau, Yen My, Phu Cu, Kim Dong et Van Hang, ont activement participé à l’édification de la Nouvelle Ruralité, en apportant des contributions matérielles à la construction de plusieurs routes vicinales, a-t-elle poursuivi.



Au cours des cinq dernières années, les catholiques locaux ont en outre participé à de nombreuses activités caritatives afin de venir en aide à des personnes défavorisées, des enfants en difficulté, des victimes de l’agent orange/dioxine, des sinistrés des intempéries, etc, a souligné Quach Thi Huong.