La première conférence consultative sur la présentation de candidats à la députation de la 15e législature de l’Assemblée nationale pour 2021-2026. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam a tenu, le 4 février à Hanoï, la première conférence consultative sur la présentation de candidats à la députation de la 15e législature de l’Assemblée nationale (2021-2026).

La conférence s’est tenue en ligne avec la participation de représentants de Ho Chi Minh-Ville, de Hai Phong, de Da Nang, de Can Tho et de la province de Thanh Hoa.

Nguyen Thi Kim Ngan, présidente de l'Assemblée nationale et du Conseil électoral national; Truong Thi Mai, membre du Bureau politique et présidente de la Commission de mobilisation des masses du Comité central du Parti; Tran Thanh Man, membre du Bureau politique et président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, étaient présents.

Tran Thanh Man, également vice-président du Conseil électoral national, a déclaré que la première conférence consultative avait pour but de se mettre d'accord sur la structure, la composition et le nombre de personnes issues des agences, organisations et unités de niveau central qui seront présentées comme candidats à la députation de la 15e législature de l’Assemblée nationale.

En règle générale, trois conférences consultatives seront organisées. La deuxième sera terminée avant le 19 mars 2021. La troisième avant le 18 avril 2021.

S'exprimant à la conférence, la présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan a déclaré que le nombre et la composition des députés de la 15e législature devraient assurer la représentativité des classes, des régions, avec une structure raisonnable.

Le Comité permanent de l'Assemblée nationale s'attend à ce que le nombre de députés issus d’organes de niveau central soit de 207. Au moins 18% du nombre total des candidats officiels à la députation de la 15e législature de l’Assemblée nationale seraient issus de minorités ethniques. Les femmes devraient représenter au moins 35% du nombre total...

La présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan a demandé aux agences, organisations et unités de revoir d'urgence leur personnel pour présenter leurs candidats. Les candidats nominés et les candidats auto-désignés procéderont à la soumission de leurs dossiers de candidature au plus tard le 14 mars 2021.-VNA