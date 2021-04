e conférence Le président du comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Do Van Chien lors de la 3conférence consultative organisée le 16 avril à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Une liste de 205 candidats des organes, organisations et unités au ressort central à la députation de la 15e législature de l’Assemblée nationale, a été approuvée lors de la 3e conférence consultative organisée le 16 avril à Hanoï.

La liste a été établie lors de la 2e conférence consultative et sera soumise au Conseil nationale des élections, a déclaré le président du comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Do Van Chien.

La 2e conférence consultative avait sélectionné 205 candidats des organes au ressort central et 888 au ressort local dont 75 auto-désignés.

Le président du Front de la Patrie du Vietnam Do Van Chien a appelé les électeurs dans l’ensemble du pays à participer à des rencontres avec des candidats organisées par le Front de la patrie du Vietnam et aux élections prévues le 23 mai prochain pour réaliser leurs droits et leur responsabilité. -VNA