Tran Thanh Man a été élu vice-président permanent de l’AN de la 15e législature. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Dans le cadre de la première session de la 15e Assemblée nationale (AN), les députés ont élu, lors de la séance de travail mardi après-midi 20 juillet à Hanoï, quatre vice-présidents de l'Assemblée nationale.

Selon les résultats, Tran Thanh Man, membre du Bureau Politique, vice-président permanent de la 14e AN ; Nguyen Khac Dinh, membre du Comité central du Parti, vice-président de la 14e AN ; Nguyen Duc Hai, membre du Comité central du Parti, vice-président de la 14e AN ; Tran Quang Phuong, membre du Comité central du Parti, membre de la Commission militaire centrale, vice-président du Département général de la Politique de l’Armée populaire du Vietnam ; ont été élus vice-présidents de la 15e AN.

Une résolution sur ces élections a été approuvée lors de la séance de travail.

L’AN a aussi approuvé une autre résolution d’élire 13 membres de son Comité permanent. Alors, le Comité permanent de la 15e AN comprend 18 membres, y compris quatre vice-présidents de l’Assemblée nationale.

Le Comité permanent a ensuite tenu sa première réunion pour confier les missions à ses membres et donner des avis sur le travail de personnel concernant le Secrétaire général de l’AN, le président du Conseil des ethnies, des présidents de commissions de l’Assemblée nationale, l’inspecteur général de l’Audit d’Etat. -VNA