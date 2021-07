Les hauts dirigeants votent pour élire les présidents de commissions de l'AN. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Poursuivant son programme de travail, mercredi matin, 21 juillet, l'Assemblée nationale (AN) a élu le secrétaire général de l'AN, le président du Conseil des ethnies, les présidents de Commissions de l'AN, l'auditeur général de l'État.

Avec 478 des 478 députés présents (représentant 95,79% du total des députés), l'AN a adopté la Résolution pour élire Bui Van Cuong, membre du Comité central du Parti, secrétaire général de la 14e AN, au poste de secrétaire général de la 15e AN.

Avec 475 des 475 députés présents (représentant 95,19% du total des députés), l'AN a adopté la Résolution pour les élections des présidents de certaines commissions de l’AN.

Y Thanh Ha Niê Kđam, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité du Parti du bloc des entreprises du ressort central, a été élu président du Conseil des ethnies de l’AN ; Hoang Thanh Tung, président de la Commission juridique la 14e AN, a été élu président de la Commission juridique de la 15e AN ; Lê Thi Nga, présidente de la Commission de la justice de la 14e AN, a été élue présidente de la Commission de la justice de la 15e AN ; Vu Hông Thanh, président de la Commission d’économie de la 14e AN, a été élu président de la Commission d’économie de la 15e AN ; Nguyên Phu Cuong, secrétaire du Comité du Parti de la province de Dông Nai, a été élu président de la Commission financière et budgétaire de la 15e AN ; le général de brigade Lê Tân Toi, vice-ministre de la Sécurité publique, a été élu président de la Commission de défense et de sécurité de la 15e AN ; Nguyên Dac Vinh, président de la Commission de la culture, de l'éducation, de la jeunesse, de l'adolescence et l'enfance de la 14e AN, a été élu président de la Commission de la culture, de l'éducation, de la jeunesse, de l'adolescence et l'enfance de la 15e AN ; Nguyên Thuy Anh, présidente de la Commission chargée des affaires sociales de la 14e AN, a été élue présidente de la Commission chargée des affaires sociales de la 15e AN ; Lê Quang Huy, président de la Commission des sciences, des technologies et de l'environnement de la 14e AN, a été élu président de la Commission des sciences, des technologies et de l'environnement de la 15e AN; et Vu Hai Ha, président de la Commission des relations extérieures de la 14e AN, a été élu président de la Commission des relations extérieures de la 15e AN.

Avec 471 des 472 délégués présents (soit 94,39% du total des députés), l'AN a adopté la Résolution pour élire Tran Sy Thanh, membre du Comité central du Parti, Auditeur général de l'État de la 14e AN, au poste d’Auditeur général de l’État de la 15e AN. -VNA