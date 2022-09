Conférence de presse périodique d’août du gouvernement. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Jusqu'à présent, les Missions diplomatiques du Vietnam au Cambodge se sont coordonnées avec les organes compétents pour sauver et rapatrier environ 600 Vietnamiens grugés au Cambodge et soutenir les procédures pour de nombreux autres.



C’est ce qu’a annoncé l’assistant du ministre des Affaires étrangères, Nguyen Minh Vu, lors de la conférence de presse périodique d’août du gouvernement, organisée le 6 septembre.



Le ministère des Affaires étrangères, les Missions diplomatiques du Vietnam au Cambodge et les autres organes compétents, les localités limitrophes avec le Cambodge en particulier, ont travaillé en étroite collaboration pour appliquer les mesures de protection du citoyen, a-t-il indiqué, ajoutant que des groupes de travail et des lignes téléphoniques d’urgence avaient été mis en place pour recevoir des demandes d’aide.