Dien Bien (VNA)- Près de 30 ans après la mise en œuvre de rapatriement des restes des morts tombés au champ d’honneur au Laos, l'équipe en charge de ce travail du Département de la Politique du deuxième zone militaire a surmonté de nombreuses difficultés pour accomplir la mission.

Photo : VNA



Selon le sous-capitaine Sung A Ho, depuis sa création en 1994, les soldats de l'équipe ont rapatrié près de 1.800 restes des soldats vietnamiens décédés dans six provinces du nord du Laos, principalement centrées sur Luang Prabang, Oudomxay et Luang Namtha.



Le travail est difficile car la zone de recherche s'étend sur six provinces, de nombreux endroits avec un terrain accidenté, a-t-il dit, ajoutant que l'équipe doit parcourir de longues distances et s'équiper d'articles essentiels.



En outre, a-t-il souligné, de nombreux témoins qui étaient d'anciens combattants lao et qui ont participé aux côtés des soldats vietnamiens sont déjà morts ou ne se souviennent pas clairement de l'endroit où ils sont morts.



Le général de division Tran Ngoc Tuan, commissaire politique adjoint de la deuxième zone militaire, chef du Comité directeur pour la recherche, la collecte et l'identification des restes de morts pour la Patrie, a souligné que cette tâche témoigne de la gratitude envers les soldats qui se sont héroïquement sacrifiés pour la libération nationale et ils rempli de nobles missions internationales.



Au cours de la période 2013-2020, a-t-il dit, la province septentrionale de Dien Bien a reçu et enterré 276 restes de soldats volontaires vietnamiens et d'experts tombés au champ d’honneur au Laos.

En particulier, de 2021 à juillet 2022, il a enterré les restes de 25 martyrs au cimetière de Tong Khao.



Au fil des ans, la province s'est activement coordonnée avec les unités lao, en particulier les six provinces du nord du Laos, pour créer les conditions permettant à l'équipe de collecte de bien accomplir ses tâches.- VNA