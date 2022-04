Vaccination contre le COVID-19 pour un enfant de 11 ans dans la province de Lang Son. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Ces derniers temps, sous la direction stricte du Premier ministre, le ministère des Affaires étrangères s'est étroitement coordonné avec le ministère de la Santé pour travailler activement avec COVAX, les pays partenaires et les entreprises de fabrication de vaccins afin d'accélérer l'approvisionnement et les dons de vaccins pour les enfants de 5 à 11 ans.



C’est ce qu’a affirmé la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, lors de la conférence de presse périodique organisée le 21 avril.



Le gouvernement australien s'est engagé à soutenir le Vietnam avec 12,8 millions de doses de vaccin pour les enfants et le Vietnam a reçu 4,6 millions de doses du vaccin de Mordena de ce pays. Les Pays-Bas se sont également engagés à accorder au Vietnam 2 millions de doses du vaccin de Moderna, et la France, 2 millions de doses du vaccin de Pfizer, lesquelles devront arriver au Vietnam en avril 2022.



Le ministère des Affaires étrangères continue de se coordonner étroitement avec le ministère de la Santé pour travailler avec les organisations internationales et les partenaires pour garantir l'approvisionnement en vaccins pour les enfants, contribuant ainsi à l'accomplissement du plan de vaccination des enfants au cours du 2e trimestre, a-t-elle souligné. -VNA