Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) – La séance plénière de la Conférence nationale sur la sécurité routière 2021 a eu lieu dans la matinée du 3 décembre.

Organisée à la fois en présentiel et par visioconférence par le Comité national de la sécurité routière, la Conférence réunit des délégués des 63 villes et provinces du pays, des dirigeants des ministères et agences concernés, des représentants d’organisations dans le pays et à l'étranger.

Selon le vice-ministre des Transports, Le Dinh Tho, membre permanent du Comité national de la sécurité routière, au Vietnam, ces dernières années, de grands efforts ont été déployés pour assurer la sécurité routière. Le nombre d'accidents de la route, le nombre de décès et le nombre de blessés en 2020 ont été les plus bas des 10 dernières années, a-t-il indiqué.

Panorama de la conférence. Photo: VNA

Au cours des 11 premiers mois de 2021, 10.137 accidents de la circulation se sont produits dans tout le pays, en baisse de 24,72 % par rapport à la même période 2020, a-t-il ajouté.

Cependant, selon le vice-ministre Le Dinh Tho, la situation reste toujours compliquée, comme en témoignent le nombre élevé d'accidents de la circulation et les embouteillages dans les grandes zones urbaines.

Cette réalité nécessite la mise en œuvre continue de nombreuses solutions, telles que l’amélioration des institutions juridiques, la modernisation des infrastructures, l'amélioration de la gestion publique… -VNA