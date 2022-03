Hanoï (VNA) - Le livre "Certaines questions théoriques et pratiques sur le socialisme et la voie vers le socialisme au Vietnam" du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, résume les dernières réalisations du Parti en matière de développement théorique et de pratiques sur le socialisme et la voie vers le socialisme au Vietnam. Notamment, les articles du secrétaire général insistent tous sur la construction d'"une société dont le développement est au service de l'homme".

Le Parti et l'État ont fait des efforts pour construire une nouvelle société où le développement économique va de pair avec le développement culturel, éducatif, des soins de santé, afin d'améliorer continuellement la vie matérielle et spirituelle du peuple, démontrant la bonne nature du régime socialiste.

Production de composants électroniques dans la société de Youngbag Vina, à Vinh Phuc. Photo: VNA

Dans l'article "Certaines questions théoriques et pratiques sur le socialisme et la voie vers le socialisme au Vietnam", le secrétaire général Nguyen Phu Trong souligne que l'homme occupe la position centrale dans la stratégie de développement. Le développement culturel et humain est à la fois le but et le moteur du processus de Renouveau.

Passant en revue les réalisations de Doi Moi (Renouveau) au cours des 35 dernières années, il affirme que le Vietnam a connu de grandes réalisations importantes dont la résolution de nombreux problèmes sociaux, notamment la garantie du bien-être social et la sécurité sociale.

Des habitants se font vacciner. Photo: VNA

Selon le professeur associé et docteur Nguyen Danh Tien, directeur de l'Institut d'histoire du Parti à l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh, le Parti et l'État accordent toujours une attention particulière aux questions sociales. Le point de vue fondamental du Parti sur la politique sociale est d'agir pour l'homme, de mettre l'homme au centre et de mettre en œuvre une politique de développement inclusif afin que tous les gens puissent profiter de manière directe et équitable des acquis de développement, pour s'assurer que personne ne soit laissé pour compte.

Selon les statistiques, le revenu par habitant est passé de 200 dollars en 1990 à 1.168 dollars en 2010 et à plus de 3.500 dollars en 2021. Le taux de pauvreté du Vietnam a été ramené à 9,88% en 2015 et à 2,75% en 2020, contre 58,1% en 1993. Le Vietnam représente un exemple dans le monde en termes de succès dans la réduction de la pauvreté.

Le livre "Certaines questions théoriques et pratiques sur le socialisme et la voie vers le socialisme au Vietnam" du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong. Photo: VNA

Terence D.Jones du Bureau de représentation du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Vietnam a affirmé que le Vietnam était l'un des pays du monde ayant les progrès les plus rapides dans la mise en œuvre des Objectifs de Développement durable (ODD) et était l'un des pays en Asie progressant bien vers les objectifs mondiaux.

La Secrétaire générale adjointe des Nations Unies et Secrétaire exécutive de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique (CESAP), Armida Salsiah Alisjabana, a également déclaré apprécier les réalisations du Vietnam dans la mise en œuvre des Objectifs de Développement durable, en particulier ses résultats exceptionnels en matière de réduction de la pauvreté.

Ces résultats illustrent la politique cohérente du Parti et de l'État vietnamiens qui consiste à apporter une vie prospère, libre et heureuse ainsi que les opportunités de développement intégral à la population. Ils contribuent ainsi à créer une force motrice pour réaliser avec succès l'objectif d'"un peuple riche, un pays puissant, démocratique, équitable et moderne".

Le secrétaire général du PCV, Nguyen Phu Trong. Photo: VNA

A ce jour, le Vietnam a adhéré à la plupart des conventions internationales sur les droits de l'homme. Il s'est engagé à remplir ses obligations en vertu de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de ces conventions internationales.

Dans l'article "Certaines questions théoriques et pratiques sur le socialisme et la voie vers le socialisme au Vietnam", le secrétaire général Nguyen Phu Trong souligne: "Chaque politique économique doit viser des objectifs de développement social; chaque politique sociale doit viser la création de forces motrices pour le développement économique. Encourager l'enrichissement légal doit aller de pair avec l'élimination de la faim, la réduction durable de la pauvreté et la prise en charge des personnes méritantes et des plus vulnérables".

Dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Vietnam a mis en œuvre de nombreuses préconisations et politiques axées sur le peuple, défendant les droits de l'homme et donnant la priorité à la vie, à la santé et à la vie des gens.

Caitlin Wiesen, représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Vietnam, a déclaré que placer la santé des personnes au centre de la réponse au COVID-19 était une bonne approche.

A noter par ailleurs que le Vietnam garantit les droits de l'homme dans le contexte de changement climatique. Selon la directrice générale de l'Office des Nations Unies à Genève, Tatiana Valovaya, le Vietnam est un pays en développement mais il joue un rôle de pionnier dans la lutte contre le changement climatique.

La prise en charge de la population est toujours une priorité de premier rang vers laquelle le Parti et l'État vietnamiens s'orientent. -VNA