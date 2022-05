Hanoi (VNA) – Le travail de contrôle et de supervision est une partie importante du travail d'édification du Parti, une fonction principale du Parti et une tâche de tout le Parti.

Ce travail a été promu ces dernières années, apportant des résultats pratiques clairs, contribuant à la détection et au traitement des violations plus tôt et plus loin.

Une réunion de la Commission du contrôle du Comité central du Parti. Photo: VNA



Pour cette raison, l'une des tâches clés à réaliser en 2022 est le contrôle lié à des signes de violations.

Le contrôle lié à des signes de violations contribue également à la détection précoce pour prévenir les défauts et les violations des organisations du Parti et des membres du Parti, afin d’éviter les violations importantes et prolongées.

Le contrôle a été énoncé dans le règlement N° 22-QD/TW du 28 juillet 2021 de la Commission du contrôle du Comité central du Parti.

Si les violations enfreignent gravement la loi et les réglementations du Parti, ils doivent être punies sévèrement, contribuant ainsi à l’amélioration du prestige du Parti et des organes publics et au développement socio-économique et à l'édification du Parti de plus en plus sain et puissant.

Les kits tests de la compagnie Viêt Á. Photo: VNA



En 2021, les contrôles ont été lancés au sein de 3.005 organisations du Parti, visant 8.982 membres du Parti. Les violations ont alors été découvertes dans 1.575 organisations du Parti et 6.695 membres du Parti. Résultat : 194 organisations du Parti et 3.465 membres du Parti ont été sanctionnés.

Au premier trimestre 2022, les Commissions du contrôle du Parti aux niveaux central et local ont effectué des contrôles à l’encontre de 297 organisations du Parti et 921 membres du Parti, a déclaré Trân Câm Tu, président de la Commission du contrôle du Comité central du Parti, ajoutant que les contenus de contrôle concernaient les violations des principes et réglementations du Parti et des lois de l'État dans la gestion et l'utilisation des finances, des biens publics, des terres et des ressources minérales et l'achat d'équipements et de fournitures médicales pour la prévention et le contrôle du COVID-19 ; et le marché boursier.

Résultat :  une trentaine d’organisations du Parti et 1.953 membres du Parti ont été sanctionnés. Le Secrétariat du Parti a discipliné 3 organisations du Parti et 9 membres du Parti tandis que la Commission du contrôle du Comité central du Parti a sanctionné 5 organisations du Parti et 21 membres du Parti.

De nombreuses affaires présentent un intérêt particulier pour le public. Grâce aux inspections, la Commission du contrôle du Comité central du Parti a avancé des conclusions en temps opportun, précisé les violations et les manquements, servant de base pour traiter la cause profonde des violations, a dit Trân Câm Tu.

Une réunion de la permanence du Comité de pilotage central pour la prévention et la lutte contre la corruption et les phénomènes négatifs. Photo: VNA



Lors d’une réunion de la Permanence du Comité de pilotage central pour la prévention et la lutte contre la corruption et les phénomènes négatifs, le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, a déclaré que la réalité du travail de lutte contre la corruption et les phénomènes négatifs avait permis de tirer des expériences en termes de théorie et de pratique.

Il s’agit de bonnes expériences, conformément tout d'abord aux principes et aux disciplines du Parti, puis aux disciplines administratives et au traitement pénal. C’est également d’une nouvelle découverte, d’une politique appropriée qui nécessite d’être appliquée dans tout le pays, a souligné le leader du Parti.

Le président de la Commission du contrôle du Comité central du Parti, Trân Câm Tu, a souligné la nécessité de continuer à renforcer l'inspection, la supervision et la discipline du Parti dans les temps à venir, dont les inspections liées à des signes de violations, en se concentrant sur les domaines, les lieux et les postes de travail capables de provoquer la corruption et les phénomènes négatifs. -VNA