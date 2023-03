Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La proposition du gouvernement d'assouplir la politique des visas pour les étrangers devrait démêler un ‘’nœud’’ dans le secteur du tourisme, faciliter les arrivées internationales et améliorer la compétitivité du tourisme vietnamien.Selon la proposition, qui a été soumise à l'Assemblée nationale, la validité des visas électroniques sera étendue à 90 jours contre des 30 jours actuels, avec des entrées simples et multiples, et il sera accordé aux citoyens de tous les pays et territoires, tandis que la durée de séjour temporaire à la frontière pour les personnes entrant dans le pays sous les catégories d'exemption de visa sera également augmentée de 15 jours à 45 jours.Sur la proposition, le président de l'Association du tourisme du Vietnam, Vu The Binh, a déclaré que c'était une bonne nouvelle pour le secteur du tourisme, car bien que le Vietnam ait rouvert le secteur plus tôt que ceux de la région, le pays a appliqué  des politiques de visa moins ouvertes, ce qui était probablement la raison pour laquelle le Vietnam n'a pas été en mesure d'atteindre son objectif en termes de nombre de visiteurs étrangers l'année dernière.Vu The Binh a affirmé qu'une fois approuvée, la nouvelle politique motivera le développement des activités touristiques, en particulier le tourisme international. La politique, associée aux riches ressources, aidera le secteur à se redresser et à se développer rapidement, a-t-il ajouté.Le responsable a analysé que les touristes dépensiers, qui sont le groupe cible actuel du Vietnam, restent souvent au moins trois semaines, alors que la politique actuelle du Vietnam ne leur permet de rester que 15 jours, ce qui fait du Vietnam un mauvais choix pour eux. L'application du visa électronique permettra également de faire gagner du temps aux touristes, a-t-il déclaré.Pendant ce temps, le chef adjoint de l'Administration nationale du tourisme du Vietnam (VNAT), Pham Van Thuy, a déclaré que l'assouplissement de la politique des visas serait un nouveau pas en avant pour que le Vietnam rattrape les autres pays de la région et du monde, offrant les meilleures conditions d'entrée aux touristes au Vietnam.Selon Pham Van Thuy, l'assouplissement de la politique des visas répondra à la demande des agences de voyages et de l'ensemble du secteur du tourisme, leur permettant de rivaliser avec leurs rivaux dans la région. Cela créera une "chance en or" pour le tourisme vietnamien de prospérer dans les temps à venir.L'Organisation mondiale du tourisme (OMT) et le Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC) ont analysé qu'une politique favorable en matière de visas peut contribuer à augmenter les arrivées internationales de 5 à 25 % par an.Une étude sur l'impact de l'exemption de visa sur cinq pays d'Europe occidentale par le Conseil consultatif du Tourisme (TAB) a montré que le nombre moyen de visiteurs de ces pays au Vietnam a augmenté de près de 20%. Cela prouve que les changements dans la politique des visas vers plus de flexibilité et d'ouverture sont toujours la "clé" pour séduire les visiteurs internationaux, créant une grande percée pour le tourisme.Depuis le 15 mars 2022, date de la réouverture du tourisme, le Vietnam a commencé à réappliquer la politique d'exemption de visa bilatérale et unilatérale, dans laquelle les citoyens de 12 pays bénéficient d'une exemption de visa dans le cadre d'un régime unilatéral d'exemption de visa tandis que ceux de 13 pays, dont 11 pays européens (au lieu de seulement cinq pays auparavant), ont également bénéficié de l'exonération dans le cadre du régime bilatéral.Le Vietnam a également délivré des visas électroniques aux citoyens d'environ 80 pays. Cependant, de nombreux pays de la région ont offert une exemption de visa à un grand nombre de pays. Par exemple, la Malaisie et Singapour ont appliqué la politique à 162 pays, les Philippines à 157 et la Thaïlande à 65.D'autre part, la période d’exemption de visa la plus populaire au Vietnam (15 jours) est beaucoup plus courte que celle offertes par d’autres pays de l'ASEAN (généralement 30 jours ou plus).  Jusqu'à présent, de nombreux pays de l'ASEAN ont augmenté la période d'exemption de visa de 30 jours à 45 jours, voire 90 jours.La courte période d'exemption de visa du Vietnam n'est pas adaptée aux besoins de voyage à long terme des visiteurs internationaux, en particulier ceux de pays lointains tels que les Européens.L'extension de la durée sans visa devrait également aider le Vietnam à attirer des visiteurs qui entrent au Vietnam à des fins commerciales et d'investissement en combinaison avec le tourisme. Les agences de voyage ont également proposé une exemption de visa pour les MICE ou les touristes de golf.Récemment, la Chambre de Commerce européenne au Vietnam (EuroCham) a publié le Livre blanc 2022 - 2023 soulignant que la politique des visas d'entrée est l'un des leviers qui ont le plus grand d'impact sur les flux de touristes internationaux. Après la pandémie de Covid-19, de nombreux pays cherchent des moyens d'étendre le champ d’application de l'exemption de visa. Cela contribuera à améliorer la compétitivité, à attirer les investissements directs et à augmenter le flux de touristes internationaux, augmentant ainsi les revenus en devises et créant plus d'emplois.