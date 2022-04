Le président de la République Nguyên Xuân Phuc (gauche) travaille avec la Direction chargée de la rédaction de la Stratégie d’édification de l’État de droit socialiste au Vietnam jusqu’en 2030, avec vision pour 2045. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La première ébauche de la Stratégie d’édification de l’État de droit socialiste vietnamien jusqu’en 2030, vision pour 2045, vient d’être publiée. C’est un premier pas vers le perfectionnement de l’État de droit socialiste au Vietnam.



Au cours de son treizième Congrès national, le Parti communiste du Vietnam a souligné: «Édifier l’État de droit socialiste de, par et pour le peuple, dirigé par le Parti communiste du Vietnam, constituent une mission majeure qui permettra de réformer entièrement le système politique au Vietnam».



Dans cette perspective, l’État s’emploie à améliorer l’efficacité de ses actions. Le principe de séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire doit être strictement respecté conformément aux principes d’un État de droit. Il est impératif de bâtir un système juridique complet, synchrone, unifié, accessible, transparent et stable, lequel place les droits et intérêts légitimes des citoyens et des entreprises au-dessus de tout; promeut l’innovation et une croissance rapide et durable.



Afin de réaliser les objectifs de la résolution du treizième Congrès national du Parti communiste du Vietnam, en mai 2021, le Bureau politique a créé la Direction chargée de la rédaction de la Stratégie d’édification de l’État de droit socialiste au Vietnam jusqu’en 2030, avec vision pour 2045, dirigée par le président de la République Nguyên Xuân Phuc. Cette institution a convoqué trois colloques nationaux pour collecter les opinions des experts et scientifiques sur le perfectionnement de l’État de droit socialiste conformément aux exigences de développement du pays dans la nouvelle conjoncture, a déclaré son vice-président Phan Dinh Trac, également président de la commission des affaires intérieures du Parti.



Ces colloques ont invité les intellectuels à s’impliquer plus activement dans ce projet, a fait observer le professeur associé Hoàng Thê Liên, ancien vice-ministre de la Justice.



Les participants à ces colloques ont analysé les problématiques fondamentales liées à l’édification d’un État de droit socialiste au Vietnam, a indiqué le professeur Dào Tri Uc, président du Conseil des professeurs de droit et du Conseil d’État des professeurs.



Afin d’assurer la démocratie, chaque sujet mentionné dans ce projet a été soumis à une collecte d’avis du public. Fin mars 2022, le comité de rédaction a reçu 4.000 pages de rapports de ces trois colloques nationaux.



Lors du troisième colloque national organisé récemment à Hô Chi Minh-ville, le président Nguyên Xuân Phuc a déclaré: «L’État de droit est un mode d’organisation du pouvoir de l’État qui se base sur la primauté de la Constitution et de la loi pour assurer la démocratie. Il s’agit d’un processus par lequel le Vietnam applique les principes universels et progressistes d’un État de droit moderne à orientation socialiste de, par et pour le peuple. Un État dirigé par le Parti pour la prospérité et le bonheur pour le peuple».



Ce processus se base essentiellement sur la pensée dialectique, le marxisme-léninisme et la pensée du président Hô Chi Minh. Il promeut la force endogène et poursuit les réalisations de la politique du Renouveau au cours des 35 dernières années. Il hérite de manière sélective l’expérience mondiale. Ce processus correspond parfaitement aux besoins réels du pays, aux souhaits du peuple et à la ligne directrice du Parti communiste vietnamien.



La première ébauche de la Stratégie d’édification de l’État de droit socialiste au Vietnam pour 2030, avec vision pour 2045 propose de nouveaux points pertinents conformément à la Constitution de 2013 et aux résolutions du Comité central du Parti communiste du Vietnam, dont la Résolution du 13e Congrès national du Parti.-VOV/VNA