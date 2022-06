Le secrétaire général Nguyen Phu Trong s'exprime à la conférence. Photo : VNA

Hanoï (VNA)- Le Bureau Politique a organisé le 17 juin à Hanoï une conférence nationale sur la mise en œuvre de la Résolution N° 12-NQ/TW, datée du 16 mars 2022 du Bureau Politique du 13e mandat sur «Accélérer l'édification de la force de Police populaire transparent, forte, régulière, bien exercée et progressivement moderne, répondant aux exigences et aux tâches de la nouvelle situation».

Le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong, le président Nguyen Xuan Phuc, le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue, le permanent du Secrétariat du Parti, Vo Van Thuong ont coprésidé la conférence.

S'exprimant lors de la conférence, Nguyen Phu Trong a demandé de continuer à comprendre pleinement et profondément l'objectif, les exigences, la signification, l'importance et le contenu de la Résolution. "C'est la responsabilité de l'ensemble du système politique", a-t-il souligné.

Il faut renforcer les relations étroites entre la Police populaire et les secteurs, les échelons, les organisations, les organisations de masse et les habitants dans la réalisation de ses fonctions ; relier étroitement la garantie de la sécurité et de l'ordre au développement socio-économique et à l'élargissement des relations extérieures, a noté le secrétaire général du Parti.

Le leader du Parti a souligné la nécessité de se concentrer sur l'édification de la force de Police populaire ayant une forte courage politique et une pure qualité morale, qui bien respecte la discipline et maîtrise des sciences et technologies.

Nguyen Phu Trong a souligné qu'il fallait accorder une attention particulière au travail d’édification et de rectification du Parti, à l'amélioration de la capacité de direction et de la combativité des organisations du Parti au sein de la force de la Police populaire.

De même, il faut intensifier le travail d'inspection et de supervision, prévenir et lutter plus fortement et plus efficacement contre la corruption et les phénomènes négatives au sein de la force de Police populaire.

Enfin, le secrétaire général Nguyen Phu Trong a demandé au Comité du Parti de la Police populaire d'élaborer un plan, une feuille de route appropriée pour mettre en œuvre la Résolution de manière scientifique et efficace. -VNA