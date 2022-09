La 6e conférence internationale consacrée à l'édification d'une frontière vietnamo-cambodgienne de paix, d'amitié, de coopération pour le développement, le 20 septembre à An Giang. Photo: VNA

An Giang (VNA) - La 6e conférence internationale consacrée à l'édification d'une frontière vietnamo-cambodgienne de paix, d'amitié, de coopération pour le développement, a eu lieu le 20 septembre dans la province d’An Giang (Sud).

La conférence a été co-présidée par Le Tien Chau, vice-président et secrétaire général du comité central du Front de la patrie du Vietnam et Hei Bavy, vice-président du Front de solidarité et de développement de la Patrie du Cambodge (FSDPC).

Plus de cinq ans après la signature du communiqué commun sur les résultats de la précédente conférence internationale en 2017 à Kampot, au Cambodge, ses contenus ont été déployés largement et efficacement à tous les niveaux, notamment dans des provinces frontalières, répondant aux souhaits des populations des deux pays.

Les deux pays doivent promouvoir leur connexion en termes de transports, la modernisation des portes frontalières, la vulgarisation des documents juridiques sur la frontière commune ainsi qu’intensifier leur coopération dans la recherche, l’exhumation et le rapatriement des restes de soldats volontaires et d'experts vietnamiens qui se sont sacrifiés dans l'exercice de leurs missions au Cambodge, a déclaré Le Tien Chau.

Les deux parties doivent aussi continuer à encourager des entreprises à investir dans le développement des infrastructures, la construction de zones économiques, centres commerciaux et à garantir l’ordre social dans les localités frontalières, a-t-il ajouté.

Les deux parties se sont aussi mises d’accord sur la publication d’une communiqué commun sur les résultats de la 6e Conférence. Un accord sur la promotion des échanges entre les deux peuples a également été signé entre une vingtaine de provinces frontalières vietnamiennes et cambodgiennes. -VNA