Hanoï (VNA) – Au nom du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Xuan Thang, membre du Bureau politique, directeur de l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh, président du Conseil théorique central, a reçu le 28 mars à Hanoï une délégation du Parti communiste japonais (PCJ) dirigée par Ogata Yasuo, vice-président du Présidium de son Comité central, chef de la commission internationale du PCJ, à l'occasion de sa visite de travail au Vietnam.Lors de la rencontre, Nguyen Xuan Thang a transmis les salutations du secrétaire général du PCV, Nguyen Phu Trong, et des autres dirigeants du PCV au président du PCJ, Shii Kazuo.Le mécanisme d'échange théorique est un pilier des relations entre les deux Partis, a-t-il souligné, proposant que les deux parties travaillent en étroite collaboration pour contribuer à enrichir le partenariat stratégique profond pour la paix et la prospérité en Asie entre le Vietnam et le Japon.De son côté, Ogata Yasuo a transmis les salutations du président du PCJ, Shii Kazuo, au secrétaire général du PCV, Nguyen Phu Trong.Il a félicité le Vietnam pour ses réalisations sous la direction du PCV, notamment le contrôle de la pandémie de COVID-19 et le développement économique avec une croissance élevée.Dans la matinée du même jour, une délégation du PCV conduite par Le Hoai Trung, membre du Comité central du PCV, chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV, s'est entretenue avec la délégation du PCJ.Les deux parties ont convenu de maintenir les contacts de haut niveau, de renforcer l'échange d'informations et le partage d’expériences sur l’édification du Parti et de collaborer étroitement aux forums internationaux et régionaux. -VNA