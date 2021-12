Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, a demandé de faire plus d'efforts dans le travail d’édification et de rectification du Parti, lors de la conférence nationale des cadres pour bien comprendre et mettre en œuvre la Conclusion et les Règlements du Comité central sur l’édification et la rectification du Parti, jeudi 9 décembre.

Ce travail vise à rendre le Parti et le système politique de plus en plus sains et forts, à la hauteur des tâches assignées, capables de diriger l’édification et le développement du pays de manière plus rapide et plus durable, a souligné le leader du Parti.

Juste après cette conférence, les comités et organisations du Parti à tous les niveaux, les organes, les agences et les unités du système politique doivent élaborer de toute urgence des plans d'action pour mettre en œuvre la Conclusion et les Règlements du Comité central sur l’édification et la rectification du Parti, conformément aux propres conditions de chaque localité, chaque organe, chaque agence et chaque unité, a-t-il demandé.

Nguyen Phu Trong a demandé que tous les cadres et membres du Parti fassent preuve d'une grande détermination et prennent des mesures drastiques et réalistes pour empêcher les forces hostiles de mener des sabotages.

Conférence nationale des cadres pour bien comprendre et mettre en œuvre la Conclusion et les Règlements du Comité central sur l’édification et la rectification du Parti. Photo: VNA

Il s’est déclaré convaincu que le pays surmonterait toutes les difficultés et mettrait en œuvre avec succès la Conclusion et les Règlements du 4e Plénum du Comité central du Parti (13e mandat) et d'autres résolutions et décisions, créant une nouvelle avancée dans le travail d’édification et de rectification du Parti, ce pour le rendre de plus en plus sain et fort et digne d'être l'avant-garde de la classe ouvrière, des travailleurs et de tout le pays. –VNA