Écrire le nom du Vietnam sur la nouvelle Carte Technologique

Le service de télémédecine de Viettel. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L'année 2020 marque un jalon important où le Vietnam commence la transformation numérique.

La transformation numérique se déroule fortement dans tous les secteurs et les industries où les entreprises technologiques jouent un rôle important dans la création des produits fabriqués par les Vietnamiens.

Chaque produit "Made in Vietnam" est lié à des histoires inspirantes d'unités et d'entreprises des technologies de l'information du pays.

Le produit "identification de téléphones" et Chatbot sont deux des produits "Made in Vietnam" de Viettel.

Fin décembre 2020, lors du Forum national sur le développement des entreprises numériques 2020, s’agissant de la transformation numérique, d'entreprises technologiques et de produits technologiques "Made in Vietnam", le ministre de l'Information et de la Communication Nguyen Manh Hung a affirmé qu’on avait entendu parler des histoires à succès étrangères, mais qu'il était temps pour nous de raconter l'histoire du Vietnam.

Après 30 ans de création et de développement, le groupe de l'industrie et des télécommunications de l'armée du Vietnam Viettel est aujourd’hui devenu un leader de l'industrie des télécommunications au Vietnam. Ses réalisations sont dues une grande partie aux technologies de l’information, en particulier à la transformation numérique ces derniers temps.

Chaque année, Viettel réalise un chiffre d'affaires de 20 milliards de dollars, un bénéfice de 40 000 milliards de dôngs (1,7 milliard de dollars). Viettel est toujours présent dans le top 500 des marques les plus valorisées au monde, a indiqué Nguyen Thanh Nam, directeur général adjoint du groupe.

En 2020, lorsque l'épidémie de COVID-19 a éclaté, Viettel était l'une des premières entreprises technologiques à déployer des applications et des logiciels pour soutenir les personnes dans les services médicaux à distance (télémédecine). En deux mois, cette application a été déployée dans plus de 1 000 établissements médicaux, et 4.000 sont visés au niveau des communes et des arrondissements.

De nombreux produits technologiques 5G sont investis par Viettel pour assurer que la technologie vietnamienne réponde aux besoins des Vietnamiens.

Le produit "identification de téléphones" et Chatbot sont deux des produits "Made in Vietnam" de Viettel. Photo: VNA

Écrire le nom du Vietnam sur la nouvelle Carte Technologique

Affirmant que la transformation numérique devient un facteur vital au Vietnam, Truong Gia Binh, président de la société de logiciels FPT, a appelé les entreprises à effectuer rapidement la transformation numérique pour rattraper leur retard.

A ce jour, FPT est fière d'être une marque de technologie de l'information vietnamienne fiable, coopérant avec de nombreuses entreprises mondiales de premier plan dans de grands marchés technologiques tels que le Japon et les États-Unis, a-t-il affirmé.

FPT est toujours prêt à être pionnier, avec d'autres grandes sociétés technologiques, dans la direction des tendances technologiques du pays, a-t-il dit. -VNA