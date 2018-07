Photo : http://www.nhandan.com.vn

Hanoi (VNA) – A l’occasion du 71e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie (27 juillet), un programme artistique spécial placé sur le thème “Mémoire de guerre” a eu lieu mercredi soir à Hanoi.

Ce programme vise à honorer les personnes méritantes envers la Révolution, à collecter des aides en faveur des anciens combattants, des anciens jeunes volontaires et des familles de morts pour la Patrie.

L’événement, organisé par le journal Nhan Dan (Peuple) et le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, a vu la participation de nombreux dirigeants du pays, de représentants de personnes méritantes.

À Hai Duong (Nord), les autorités locales ont organisé des consultations médicales gratuites et distribué des médicaments aux familles d’invalides de guerre et de morts pour la Patrie, à d'anciens jeunes volontaires et aux personnes méritantes envers la Patrie.

Dans la province centrale de Thua Thiên-Huê, la cheffe de la Commission centrale de mobilisation auprès des masses du Parti Truong Thi Mai est allée distribuer mercredi des cadeaux aux invalides de guerre soignés au centre de soins aux personnes méritantes de la Patrie de cette localité.

La province de Khanh Hoà, toujours au Centre, a tenu diverses activités de reconnaissance aux personnes méritantes envers la Révolution. Au programme: des visites de familles méritantes, d'invalides de guerre du centre de soins aux personnes méritantes de la Patrie de la province et de cimetières.

Dans la province centrale de Quang Tri, l’antenne provinciale de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et des unités militaires ont organisé des consultations médicales gratuites et distribué des médicaments aux familles méritantes envers la Patrie et aux foyers déshérités de la commune de Hai Chanh, district de Hai Lang.

Au district de Cam Lô, le Comité populaire a organisé la cérémonie de commémoration et d'inhumation des restes de 12 soldats du bourg de Cam Lô, dans la commune de Cam Tuyen.

A Ho Chi Minh-Ville, le Comité municipal du Parti, le Comité populaire municipal et le Comité du Front de la Patrie du Vietnam ont organisé la cérémonie de remise du titre de "Mères héroïnes" à 44 personnes de 16 arrondissements et districts de la ville, dont 43 à titre posthume. -VNA