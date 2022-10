Le Vietnam s'occupe de la promotion de l'égalité des sexes et des droits des groupes défavorisés de la société. Photo: tuyengiao.vn Le Vietnam s'occupe de la promotion de l'égalité des sexes et des droits des groupes défavorisés de la société. Photo: tuyengiao.vn

Grigory Trofimchuk, président du Conseil d'experts du Fonds eurasien de recherche scientifique de la Russie. Photo: VNA Grigory Trofimchuk, président du Conseil d'experts du Fonds eurasien de recherche scientifique de la Russie. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Vietnam a fait des progrès remarquables dans la mise en œuvre des politiques sur les droits de l'homme, donnant un exemple à d'autres pays.Ce propos a été affirmé par Grigory Trofimchuk, président du Conseil d'experts du Fonds eurasien de recherche scientifique de la Russie.Soulignant les réalisations du Vietnam en matière de développement national et de garantie des droits de l'homme après 35 ans de Doi Moi, l'expert russe a souligné que la politique du Vietnam est la politique de l'État socialiste dans le but de promouvoir le plein potentiel du peuple.Selon Grigory Trofimchuk, la Constitution du Vietnam comprend sa propre disposition sur les droits de l'homme et c'est la mise en œuvre de la politique Doi Moi qui permet légalement l’application de cette disposition. L'expert russe a souligné le rôle de premier plan du Parti communiste dans la garantie des droits de l'homme au Vietnam. La tâche de protéger les droits de l'homme au Vietnam est menée en conjonction avec une série d'autres mesures telles que la politique économique, intérieure et étrangère, les activités humanitaires... Le Parti et l'État du Vietnam s'occupent de la promotion de l'égalité des sexes et des droits des groupes défavorisés de la société.Selon l'expert russe, le Vietnam a fait de très sérieux efforts pour garantir les droits de son peuple touché par le COVID-19 depuis plus de deux ans, non seulement pour éliminer les conséquences du virus SARS-CoV-2 dans le pays, mais aussi partager l'expérience de la lutte contre l'épidémie avec le monde.Pendant les deux dernières années, le Vietnam était toujours en croissance. Malgré un certain nombre d'obstacles concernant la chaîne d'approvisionnement, l'économie vietnamienne continue de se développer. M. Trofimchuk a déclaré que c'était le résultat d'une série de mesures efficaces, ainsi que de décisions correctes du Parti et de l'État du Vietnam.Le Vietnam a également déployé des efforts considérables pour se coordonner avec la communauté internationale sur les questions environnementales et la lutte pour les droits de l'homme, en participant à des missions humanitaires de l'ONU. Cela confirme que la communauté internationale considère le Vietnam comme un membre important impliqué dans tous les processus qui doivent être menés à bien. Le Vietnam s'est également révélé être un acteur fiable dans la recherche de solutions à des problèmes graves et difficiles.M. Trofimchuk a affirmé que la contribution du Vietnam devrait être reconnue et appréciée par le monde. La candidature du Vietnam pour devenir membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, pour le mandat 2023-2025, démontre également cette contribution. - VNA