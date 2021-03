Photo d'illustration : internet



Dong Thap (VNA) - Le Centre d’information sur le réseau internet du Vietnam (Vietnam Internet Network Information Center -VNNIC), relevant du ministère de l'Information et des Communications, en coordination avec le Service de l'information et des communications de la province de Dong Thap (Sud), la sarl unipersonnelle des logiciels iNET, a inauguré le point d'enregistrement du nom du domaine national ".vn".

L'ouverture du point d'enregistrement du nom du domaine national ".vn" est la première activité, débutant le processus de transformation numérique à Dong Thap, contribuant à promouvoir les ressources Internet avec le nom du domaine national ".vn", - un élément important pour affirmer la souveraineté nationale dans l’espace, a déclaré Doan Thanh Binh, directeur du Service provincial de l'information et des communications.

Comparé aux noms du domaine international, le nom du domaine national ".vn" présente de nombreux avantages tels que la sécurité, la facilité d'identification et la fiabilité.



Selon un rapport du Service provincial de l'information et des communications, Dong Thap compte 838 noms du domaine national ".vn" et environ 1.204 noms du domaine international enregistrés tandis que Dong Thap compte actuellement 4.244 entreprises en activité. -VNA