Dong Nai, 8 janvier (VNA) - Tran Quoc Vuong, permanent du secrétariat du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) a eu une séance de travail avec le Comité permanent du Comité du Parti de la province de Dong Nai (Sud) sur le développement socio-économique, la sécurité, la défesne, et le travail d’édification du Parti de la province.

Tran Quoc Vuong, permanent du secrétariat du Comité central du PCV lors d'une séance de travail à Dong Nai. Photo : VNA

Saluant les réalisations de la province de Dong Nai, Tran Quoc Vuong, a souligné que Dong Nai est une province dans la zone économique clé du Sud avec des avantages de développement socio-économique.

La croissance économique annuelle de la province a augmenté de plus de 8% par an, ce qui est supérieur à la moyenne nationale. La structure économique continue de se transformer dans une direction positive. La proportion du secteur industriel et de construction, des services, a augmenté et celle du secteur agricole a diminué en même temps, ce qui correspond aux conditions réelles de la province. Le revenu des habitants de la province de Dong Nai a augmenté d'année en année, atteignant plus de 4.800 dollars en 2019, soit une hausse de 1,7 fois la moyenne nationale. Dong Nai est l'une des deux premières provinces du pays qui ont atteint les normes de la Nouvelle Ruralité.



Tran Quoc Vuong a rappelé que Dong Nai avait un énorme potentiel de développement et devrait se concentrer sur la réalisation d'un développement durable, attacher de l'importance à la planification du développement socio-économique et à l’aménagement de l'industrie, de l'agriculture et des services, adhérer au développement économique et à la protection de l'environnement et créer un bon environnement de travail pour les travailleurs.



Tran Quoc Vuong a mentionné que dans le travail d’édification du Parti et du système politique et estimé que la province de Dong Nai devait renforcer le travail des cadres, l'unité et la coopération pour renforcer la force globale. ‘’En tout cas, nous devons maintenir le principe du centralisme démocratique et des règles de travail.

Tran Quoc Vuong a exhorté la province de Dong Nai à faire du bon travail du personnel et à se préparer pour le prochain congrès du Parti.



Le Comité permanent du Comité provincial du Parti a recommandé au Bureau politique d'étudier et de publier une résolution sur l'aéroport international de Long Thanh, d'envisager de compléter le budget financier de Dong Nai et d'investir dans la construction d'infrastructures sociales. - VNA