Dông Nai (VNA) – Au cours des dernières années, le district de Xuân Lôc, province de Dông Nai (Sud) a attaché de l’importance à l’attraction des investissements et à la mise en œuvre des politiques sur les minorités ethniques.

La vie des Chams dans la commune de Xuân Hung, district de Xuân Lôc, province de Dông Nai s’améliore grâce à la culture du pitaya. Photo : VNA

Jusqu’à présent, la plupart des habitants des régions de minorités ethniques ont un emploi, un revenu stable et un niveau de vie de plus en plus amélioré.

Fort peuplée de minorités ethniques, la commune de Xuân Hung a mis en place des lignes directrices et des politiques destinées à attirer les investissements pour créer des emplois pour les travailleurs locaux, notamment les minorités ethniques, contribuant à promouvoir le développement socio-économique dans les régions de minorités ethniques.

La vice-présidente du Comité populaire de la commune de Xuân Hung, Trân Thi Ngoc Thuy, a fait savoir que sa commune compte sept ethnies qui cohabitent en parfaite harmonie, dont les Cham et les S’Tiêng sont le plus nombreux.

Afin d’attirer les investissements à Xuân Hung, la localité crée toujours des conditions favorables aux entreprises investissant et opérant sur son sol, a-t-elle indiqué, ajoutant que deux compagnies sont venues s’implanter sur place et ont créé des milliers d’emplois.

Trân Van Khanh, directeur exécutif de la compagnie par actions Dông Xuân Lôc, spécialisée dans la confection de vêtements, a fait savoir que la direction de la compagnie garde toujours à l’esprit la facilitation des créations d’emplois pour les membres des minorités ethniques, lesquels représentent désormais plus de 45% de son effectif.

Nguyên Ngoc Hoàn, chef adjoint du Bureau des minorités ethniques du district de Xuân Lôc, a fait savoir que le district a déployé nombre de poliques destinées à soutenir le développement économique et l’emploi dans les régions de minorités ethniques, y compris la construction de routes rurales, d’ouvrages électriques, d’écoles, d’infirmeries.

Afin d’attirer les investissements des entreprises, Xuân Lôc a organisé de nombreux séminaires appelant à l’investissement, créant ainsi des conditions favorables permettant aux entreprises à remplir rapidement les procédures administratives.

Le district abrite 24 ethnies minoritaires avec plus de 20.000 personnes, représentant 8% de sa population. Il compte un parc industriel, quatre entreprises de confection, 29 autres entreprises qui créent des emplois pour plus de 30.000 travailleurs. Plus de 86% des membres des minorités ethniques du district ont un emploi stable. –VNA