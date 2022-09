Dà Nang (VNA) – Le président de la République Nguyên Xuân Phuc et des responsables du Comité du Parti de la ville de Dà Nang, de l’Institut d’histoire militaire et du commandement de la 5e région militaire ont assisté vendredi 23 septembre à un colloque sur les 70 ans de la victoire de Dôn Nhât - Hai Vân Quan.

Le président de la République Nguyên Xuân Phuc et des délégués lors du colloque à Dà Nang, le 23 septembre. Photo: VNA



Le secrétaire du Comité du Parti de la ville de Dà Nang a déclaré que ce colloque est un programme pratique pour célébrer le 70e anniversaire de la victoire de Dôn Nhât - Hai Vân Quan (25 septembre 1952-2022) et commémorer les cadres et les soldats qui ont combattu et se sont sacrifiés dans la campagne d’été-automne de 1952.

Il s’agit également d’une occasion pour les délégués de revenir sur les précieuses leçons des deux longues guerres de résistance de la nation, apportant plus d’arguments scientifiques et clarifiant le rôle de l’art de la guerre populaire dans l’œuvre de défense nationale, a-t-il indiqué.

Vue du colloque à Dà Nang, le 23 septembre. Photo: VNA



Le général de corps d’armée Lê Huy Vinh, vice-ministre de la Défense, a déclaré que la victoire de Dôn Nhât - Hai Vân Quan résulte du processus rapide de construction, de combat et d’agrandissement du 59e bataillon.

Cette unité a été créée le 10 juin 1950 conformément à la politique de développement de l’armée principale vers la guerre de mouvement, de prise d’initiative sur le champ de bataille pour remporter des victoires importantes et décisives pour la guerre de résistance contre les colonialistes français. – VNA