La 13e Fête du printemps rouge vise à collecter 4.000 unités de sang. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – La 13e Fête du printemps rouge – une campagne de don de sang lancée par l'Institut central d'hématologie et de transfusion sanguine, a débuté le lundi à Hanoï dans l’objectif de recevoir 4.000 unités de sang jusqu'au 7 mars.

Lancée en 2008, la fête a contribué à répondre à la pénurie de sang après le nouvel an lunaire, à créer et à maintenir l'habitude de donner de sang au début du printemps. Après 13 éditions organisées à Hanoï, la fête a collecté 85.000 unités de sang.

À Hanoï, la collecte a eu lieu à l’Institut national d’hématologie et de transfusion sanguine (rue Pham Van Bach, arrondissement de Câu Giây), à No 26 rue Luong Ngoc Quyên, arrondissement de Hoan Kiem, à No 132 Quan Nhan, arrondissement de Thanh Xuan, à la ruelle No 122, rue Duong Lang, arrondissement de Dong Da.

Le comité d’organisation prépare les matériels nécessaires et veille à respecter les mesures préventives contre le COVID-19 recommandés par l’Organisation mondiale de la Santé et du ministère vietnamien de la Santé.

Il encourage les donneurs à enregistrer au site Web de la campagne à l’adresse hienmau.vn/lehoixuanhong avant d’aller aux lieux de collecte de sang. -VNA