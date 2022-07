L'Université Tôn Duc Thang à Hô Chi Minh-Ville. Photo: Université Ton Duc Thang

Hanoï (VNA) - Le Vietnam compte dix-sept représentants dans le classement universitaire par performance académique (URAP) 2022 soit cinq de plus par rapport du nombre d’universités classés l’année dernière.

Parmi ces dix-sept universités, l’Université Tôn Duc Thang a obtenu le rang le plus élevé, figurant au 427e mondial, suivie par l’Université Duy Tân (446e) et l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville (1013e).

Ainsi, les universités Duy Tân et Tôn Duc Thang ont été nommées dans le top 500 mondial.

D’autres figurants dans l’URAP 2022 sont l’Université nationale de Hanoï, l'Université de médecine de Hanoï, l’Université des sciences et technologies de Hanoï, l’Université Nguyen Tat Thanh, l’Université des sciences et technologies de Hô Chi Minh-Ville, l'Université de Huê, l’Université de Can Tho.

Photo: cafe.vn

Le système de classement d'URAP met l'accent sur la qualité académique. Le groupe a recueilli des données sur environ 3.000 établissements d'enseignement supérieur (EES), couvrant environ 12 % de tous les EES dans le monde. À partir des plus de 3.000 universités et établissements d'enseignement évalués, le classement est basé sur de multiples critères axés sur les performances académiques.

Le score global de chaque EES est basé sur sa performance sur plusieurs indicateurs, y compris la productivité scientifique actuelle, l'impact de la recherche, la qualité de la recherche et l'acceptation internationale. -VNA