Thua Thiên-Huê (VNA) - Les sauveteurs ont réussi à amener 19 victimes, dont un mort, de la centrale hydroélectrique de Rao Trang 4 dans la province de Thua Thiên-Huê (Centre) à l’hôpital mercredi après-midi 14 octobre, alors que les efforts de sauvetage se poursuivent dans la centrale hydroélectrique de Rao Trang 3.

Les sauveteurs transportent les victimes à l'hôpital. Photo: VNA



Les victimes ont été admises à l’hôpital militaire 268 et à l’hôpital général de Phong Diên.



Pendant ce temps, vers 12h30 le 14 octobre, une équipe de sauveteurs a atteint le site du bureau des gardes forestiers de Song Bo, où 13 membres d’une équipe de travail ont disparu après que le bâtiment a été enseveli dans des glissements de terrain.



Les sauveteurs ont mobilisé des chiens renifleurs pour soutenir les efforts de recherche.



Dans la matinée du 14 octobre, un hélicoptère Mi-171E de l’armée de l’air et de la défense antiaérienne a quitté l’aéroport de Phu Bai à Thua Thiên-Huê pour Rao Trang 3, pour y déposer des denrées alimentaires, des médicaments et des fournitures.



Les centrales hydroélectriques de Rao Trang 3 et 4 sont isolées par des inondations et des glissements de terrain depuis le 12 octobre. Dans la soirée du 13 octobre, Nguyên Dai Thanh, directeur de la centrale hydroélectrique de Rao Trang 3, a confirmé trois décès liés à des glissements de terrain le 12 octobre.



Une équipe de recherche et de sauvetage de 21 personnes, comprenant des responsables locaux et des militaires, a également été touchée par un glissement de terrain alors qu’elle se rendait à Rao Trang 3 le 13 octobre. 13 personnes sont portées disparues tandis que huit autres ont réussi à s’échapper.



Dix-sept ouvriers de Rao Trang 3 sont également portés disparus après le glissement de terrain. Une quarantaine d’ouvriers y ont été transférés en toute sécurité à Rao Trang 4, qui a été atteinte le 13 octobre au soir par une équipe de la province. Cinq personnes grièvement blessées ont été hospitalisées. – VNA