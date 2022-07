Hanoi (VNA) - KPMG et HSBC ont publié une liste des 10 « géants émergents » sur le marché vietnamien des startups, basée sur des critères de créativité, de croissance rapide, d'influence et d'ambition de devenir une « licorne ».

Photo : internet

Ils évaluent le Vietnam comme ayant l'un des environnements de démarrage les plus jeunes et les plus dynamiques d'Asie. Selon les calculs, la valeur totale du top 10 des startups vietnamiennes est d'environ 300 millions de dollars.

Le rapport liste également les 10 premières entreprises classées « géants émergents » sur 11 autres marchés régionaux : Chine, Inde, Japon, Australie, Singapour, République de Corée, Hong Kong (Chine), Malaisie, Indonésie, Taïwan (Chine), et la Thaïlande.

Au moment du pic de la pandémie de COVID-19, il n'y avait que 1.600 startups au Vietnam, mais ce nombre est maintenant passé à plus de 3000.- VNA