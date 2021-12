Hanoi (VNA) – Le Club des journalistes scientifiques et technologiques du Vietnam vient de publier les 10 évènements scientifiques et technologiques marquants en 2021.

Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc et les concepteurs du "casque anti-épidémie Vihelm". Photo : VGP.

Le modèle de ville intelligente de Viettel reconnu comme le plus efficace et le plus innovant au monde; le litchi de Luc Ngan et le fruit du dragon de Binh Thuan qui obtiennent un certificat de protection d’indication géographique par le Japon... figurent parmi les 10 évènements scientifiques et technologiques marquants en 2021, publiés récemment par le Club des journalistes scientifiques et technologiques du Vietnam.



1. Le 13e Congrès du Parti a identifié "sciences - technologies, innovation" comme l’une des percées stratégiques



Il s’agit de la première fois que le Document du Congrès du Parti identifie "sciences - technologies, innovation" comme l’une des percées stratégiques pour le développement national.

2. La 6e conférence internationale sur la vietnamologie



La 6e conférence internationale sur la vietnamologie, sur le thème "Le Vietnam s’intègre activement et se développe durablement", a été co-organisée par l’Académie des sciences sociales du Vietnam et l’Université nationale de Hanoï les 28 et 29 octobre 2021, attirant 600 chercheurs nationaux et internationaux.



3. Un projet scientifique vietnamien remporte l’Asia Innovation Award



Le projet "Développement et application d’un système de biocapteur pour la détermination rapide de la DBO et de la toxicité dans l’eau" a remporté le prix spécial (Best Innovation Award) de l’Asia Innovation Award en 2021.



4. Le modèle de ville intelligente de Viettel reconnu comme le plus efficace et le plus innovant au monde



Le 26 octobre 2021, le comité d’organisation des World Communication Awards 2021 a annoncé que le modèle de ville intelligente développé par le groupe de l’industrie militaire et des télécommunications (Viettel) était le plus créatif au monde.

5. Digue de protection contre l’érosion côtière à Xuyen Moc (Ba Ria-Vung Tau)



La digue contre l’érosion côtière dans la zone touristique de Lang Chai, commune de Phuoc Thuan, district de Xuyen Moc, province de Ba Ria - Vung Tau, longue d’environ 1,3 km, permet de lutter contre l’érosion et l’alluvionnement.



6. Gilet de refroidissement pour les agents de santé impliqués dans la lutte anti-Covid-19



En juin 2021, un gilet rafraîchissant pour le personnel médical a été recherché et mis en production à titre d’essai par un groupe d’ingénieurs de l’Institut d’application de la technologie (ministère des Sciences et de la Technologie).



7. "Casque anti-épidémie" du Vietnam à l’honneur par la WIPO



Le 29 novembre 2021, les concepteurs du "casque anti-épidémie Vihelm" - Do Trong Minh Duc, Tran Nguyen Khanh An et Nguyen Hoang Phuc, ont a reçu le titre de "Jeune ambassadeur de la propriété intellectuelle" de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (WIPO).



8. Le professeur et académicien Chau Van Minh honoré par la France et la Biélorussie



Le professeur et académicien Chau Van Minh, président de l’Académie vietnamienne des sciences et technologies, a reçu la Légion d’honneur de la France et la médaille de l’Académie nationale des sciences de Biélorussie.



9. Le litchi "thieu" de Luc Ngan et le fruit du dragon Binh Thuan obtiennent un certificat de protection d’indication géographique du Japon



Le 16 mars 2021, le ministère japonais de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche a accordé un certificat de protection d’indication géographique au litchi "thieu" de Luc Ngan de la province de Bac Giang.



Le 7 octobre, le ministère a octroyé un certificat similaire pour le fruit du dragon de Binh Thuan.



10. Techfest Vietnam 2021



Trois mois après son lancement, la Journée nationale des startups, de l’innovation et de la créativité du Vietnam 2021 (Techfest Vietnam) s’est terminée le 15 décembre avec succès. – CPV/VNA