Des Vietnamiens devant le buste du Président Ho Chi Minh à Cerro Navia, Santiago, au Chili.



Hanoï (VNA) – A l’occasion du 132e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh (19 mai), diverses activités ont été organisées au Chili, en Slovaquie et en Russie.



Au Chili, le 19 mai, l’ambassadeur du Vietnam, Pham Truong Giang, et des Vietnamiens dans ce pays sont allés déposer des fleurs devant le buste du grand leader à Cerro Navia, Santiago.



Le même jour, en Slovaquie, une cérémonie a eu lieu pour marquer le 5e anniversaire de l’inauguration d’une plaque de bronze commémorative de l’arrivée en 1957 du Président Ho Chi Minh à Horné Saliby, dans la région de Trnava.



L’événement a été organisé par l’ambassade du Vietnam en Slovaquie et les autorités d’Horné Saliby. Dans ce cadre, a été organisée une exposition de photos documentaires sur la visite du Président Ho Chi Minh dans la localité.



En Russie, le 20 mai, l'Université Linguistique d'État de Moscou (MGLU) a organisé une “Journée du Vietnam” pour célébrer le 10e anniversaire de l'établissement du partenariat stratégique intégral entre la Russie et le Vietnam ainsi que le 132e anniversaire du Président Ho Chi Minh. La Journée a présenté aux visiteurs le développement des relations entre les deux pays, des danses et des spécialités culinaires vietnamiennes...



Selon les responsables de l’Université, la "Journée du Vietnam" deviendra un événement annuel de l'école.



L'Université russe a commencé à enseigner le vietnamien en 2017. Elle compte actuellement envion 70 étudiants vietnamiens. -VNA