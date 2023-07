L'ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc Knapper, déguste la gastronomie vietnamienne au Festival culturel de l'amitié Vietnam-États-Unis. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Journée culturelle de l'amitié Vietnam-États-Unis s'est tenu samedi 15 juillet à Hanoï pour célébrer le 28e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et le 10e anniversaire de l'établissement du partenariat intégral entre les deux pays.



Lors de la cérémonie d'ouverture, le président de l'Association d'amitié Vietnam-États-Unis à Hanoï, Dinh Hong Phong, a souligné le développement des relations bilatérales au cours des 28 années dernières, notamment dans les secteurs de l'économie, de la culture, de la politique, du commerce, de l'investissement, de l'éducation, des sciences et technologies et du changement climatique.



Il a déclaré que la ville de Hanoï accorde une grande importance à la coopération avec les localités américaines à travers des rencontres entre des autorités de la ville, des forums d'affaires et des échanges.



De son côté, l'ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc Knapper, a souligné que les deux pays coopèrent étroitement dans de nombreux domaines, dont la coopération dans le domaine de l'éducation joue un rôle fondamental, permettant aux peuples des deux pays de se rapprocher.

Actuellement, plus de 30.000 élèves et étudiants vietnamiens suivent des cursus aux États-Unis, le Vietnam se classant ainsi au 5e rang en termes de nombre d'étudiants étrangers aux États-Unis.



Il a exprimé sa fierté devant la coopération entre les établissements d'enseignement et des écoles à Hanoï et ceux des localités aux États-Unis et souhaité voir davantage de réalisations en la matière.



L'ambassadeur Aarc Knapper a déclaré que les États-Unis soutiennent toujours un Vietnam indépendant, fort et prospère.

Lors de cet événement, diverses activités ont été organisées, dont une exposition et un concours de peinture pour thème "Paix-Amitié", la présentation de la cuisine, un festival culturel et artistique ainsi que la remise de livres. -VNA