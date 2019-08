Hanoi, 28 août (VNA) - Le soir du 26 août, sur la place Ba Dinh, le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste de Hô Chi Minh (UJCH) a organisé une cérémonie pour faire le bilan du mouvement d’émulation "La jeunesse vietnamienne se souvient du Testament et suit les pas de l’Oncle Hô".

50 ouvrages de jeunes suivant les paroles de l’Oncle Hô à l’honneur. Photo : Minh Chau

A l’occasion du 50e anniversaire de la réalisation du testament du Président Hô Chi Minh (1969-2019), le CC de l’UJCH a lancé ce mouvement en janvier 2019, qui dure jusqu’à septembre.Ce mouvement a permis aux jeunes de mieux comprendre les contenus fondamentaux du Testament du président Ho Chi Minh, contribuant à promouvoir les idéaux révolutionnaires, la moralité et le mode de vie culturel auprès des jeunes.En 8 mois, de nombreuses activités signifiantes ont été déployées, notamment celles suivant les préceptes de l’Oncle Hô, la distinction de jeunes, de jeunes membres du Parti étudiant et suivant les paroles de l’Oncle Hô, des activités de volontariat pour la communauté, des programmes culturels et artistiques louant le président Hô Chi Minh, plus de 8.000 colloques avec la participation de plus de 1,2 million de jeunes.En particulier, les jeunes de l’ensemble du pays ont réalisé plus de 32.000 ouvrages et des milliers des travaux suivant les enseignements du président Hô Chi Minh.A la cérémonie, le CC de l’UJCH a honoré 50 ouvrages de jeunes exemplaires traduisant leurs efforts, leur créativité et contribuant à la construction du pays.