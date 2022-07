Photo : VNA

Hanoï, 14 juillet (VNA) - Le président Nguyên Xuân Phuc a présidé le 14 juillet, des réunions entre la Permanence du Comité de pilotage pour l’élaboration du projet de stratégie pour construire et perfectionner l’État de droit socialiste au Vietnam jusqu’en 2030, avec une orientation à l’horizon 2045 et les Délégations du Parti de l'Assemblée nationale (AN) et du Front de la Patrie du Vietnam (FPV).Lors de sa rencontre avec la Délégation du Parti de l'AN, le président Nguyên Xuân Phuc, qui est également chef du Comité de pilotage, a apprécié les efforts et la détermination à améliorer la qualité et l'efficacité du travail de l'AN et de ses agences. L'AN a pris de nombreuses décisions opportunes dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 ainsi que dans la reprise économique post-pandémique, notamment des décisions clés en matière de politique budgétaire. L'AN a également exercé une supervision suprême sur des questions importantes afin d'améliorer l'efficacité de la vérification et de l'approbation des projets de loi.Le président Nguyên Xuân Phuc a déclaré que la Délégation du Parti de l'AN s'est concentrée sur le développement des sujets assignés par le comité de pilotage pour assurer le progrès et la qualité, ajoutant que de nombreux contenus ont été ajoutés au projet de stratégie.Au cours de sa séance de travail avec la Délégation du Parti du FPV, le président Nguyên Xuân Phuc a souligné le rôle du FPV dans le renforcement de la grande unité nationale et le recueil des opinions populaires, et a salué les efforts et la responsabilité de la délégation du Parti du FPV dans l'exécution de la tâche assignée à un haut la norme.Il a demandé au comité de rédaction de continuer à recueillir des idées sur le projet de stratégie et de compléter le projet.- VNA