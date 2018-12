Photo: internet



Hanoï (VNA) – Le film documentaire «Connecting East Africa » sera projeté pour la première fois sur le petit écran de la chaîne Discovery East Africa le 27 décembre et sera rediffusé sur celle Discovery Southeast Asia le 30 décembre.

L’information a été communiquée par la directrice générale de la chaîne Discovery Southeast Asia, Anna Pak Burdin, lors d’un point presse tenu le 20 décembre à Hanoï. Ce film sera diffusé dans 15 pays en Afrique et des pays en Asie à partir de la fin de décembre. C’est le 5e film documentaire sur le Vietnam produit par Discovery.

Selon Anna Pak Burdin, la chaîne Discovery a raconté et raconte les histoires attrayantes en Asie durant ces 20 dernières années. Ce film «Connecting East Africa » glorifie les efforts des Vietnamiens dans le secteur des télécommunications.

Ce film porte sur le Groupe des télécommunications de l'Armée (Viettel), les difficultés ainsi que les efforts de son personnel (cadres, ingénieurs…) dans ses activités en Afrique de l’Est, a constaté Vikram Channa, vice-président du groupe Discovery Networks Asia-Pacific.

Ha Thuc Van, directrice exécutive de la sarl des services de films Cau noi do, représentante de la producteur de film au Vietnam, a partagé que ce film contribuait à honorer le rôle du Vietnam dans le développement d’internet en Afrique de l’Est et la connexion de cette région au monde à travers des infrastructures de télécommunications de 3G et 4G. Ce film a reflété les périodes de développement des télécommunications du Vietnam en Afrique de l’Est, dont la construction des infrastructures en Tanzanie, l’offre de services de téléphonie dans des villages reculés au Mozambique. -VNA