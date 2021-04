Le président Nguyen Xuan Phuc prête serment. Photo : VNA



Hanoï, 6 avril (VNA) - Les dirigeants du Cambodge, de la République populaire démocratique de Corée, de la Russie, de l’Algérie, du Koweït ont félicité le 6 avril de nouveaux dirigeants du Vietnam.

Dans sa lettre de félicitations adressée au président vietnamien Nguyen Xuan Phuc, le roi du Cambodge Norodom Sihamoni a exprimé sa conviction que sous la direction du nouveau président, le Vietnam récoltera de grandes réalisations, avec le développement et le progrès dans divers domaines et continuera à jouer un rôle important dans la région comme le monde.

Il a souhaité que les relations entre les peuples vietnamien et cambodgien se resserrent de plus en plus pour aider à maintenir la paix, la stabilité, la coopération et le développement.

Le président Nguyen Xuan Phuc a également reçu des messages de félicitations du président de la Commission des affaires de l’État de la République populaire démocratique de Corée Kim Jong-un, du président algérien Abdelmadjid Tebboune et de l’émir koweïtien Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

Le Premier ministre russe Mikhail Mishustin a adressé un message de félicitations à son homologue vietnamien Pham Minh Chinh, notant que les deux pays étaient liés l'un à l'autre par leur amitié et leur partenariat stratégique intégral et qu'ils mettaient en œuvre des activités de coopération majeures dans l’économie, le commerce, l’investissement, l’énergie, l’industrie, les infrastructures, les sciences et la culture.

Il a exprimé sa conviction que les deux gouvernements travailleront en étroite collaboration pour consolider les liens bilatéraux, avec de nouvelles initiatives et orientations, dans l'intérêt communs.

Le Premier ministre algérien Abdelaziz Djerad a également félicité le nouveau chef du gouvernement vietnamien.

Le même jour, le fondateur et président exécutif du Forum économique mondial, Klaus Schwab, a envoyé des lettres de félicitations à des nouveaux dirigeants vietnamiens Nguyen Xuan Phuc et Pham Minh Chinh. - VNA