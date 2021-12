Le président Nguyen Xuan Phuc (gauche) préside la cérémonie d'accueil du secrétaire général du PPRL, président du Laos, Thongloun Sisoulithen, en visite officielle au Vietnam, le 28 juin 2021. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - La diplomatie a une très fière tradition, directement cultivée par le Parti et l'Oncle Ho depuis la naissance de l’autorité révolutionnaire, étant l'un des fronts stratégiques pour profiter de l’assistance des peuples du monde au service de la cause de la libération, de la réunification et de l’édification nationales, a déclaré le ministres des Affaires étrangères Bui Thanh Son.

Lors d’une interview accordée à la presse sur les contributions du secteur diplomatique aux réalisations communes du pays, à l’occasion de la Conférence nationale des relations extérieures qui aura lieu le 14 décembre à Hanoï, Bui Thanh Son a estimé que le secteur diplomatique et les agences et forces chargés des affaires extérieures avaient réalisé des réalisations importantes, contribuant à améliorer la position internationale et le prestige du pays sur la scène internationale.

Le ministres des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Photo : VNA



Premièrement, le secteur diplomatique a approfondi ses relations avec de nombreux partenaires. Le pays entretient actuellement les relations diplomatiques avec 189 pays, des relations économiques et commerciales avec plus de 230 pays et territoires et un partenariat stratégique et intégral avec 30 pays.

Deuxièmement, le secteur a réussi à mobiliser des ressources extérieures pour le développement socio-économique. Dans le contexte du COVID-19, le pays a profité du soutien international opportun en matière de vaccins, d'équipement médical, de médicaments de traitement du coronavirus, ce apportant une contribution importante au contrôle de la pandémie.

Troisièmement, le secteur est arrivé en tête dans la consolidation d’un environnement de paix et de stabilité, protégeant fermement la souveraineté et l'intégrité territoriales. Le secteur s'est étroitement coordonné avec les autres secteurs et les localités concernées pour s'efforcer de négocier et d’édifier une frontière de paix, d'amitié et de développement.



Quatrièmement, il a activement renforcé l’intégration internationale de manière complète et approfondie. « Nous avons organisé avec succès de nombreuses conférences internationales d’envergure et rempli de nombreuses responsabilités internationales importantes. »

Le président Nguyen Xuan Phuc (gauche) et son homologue russe Vladimir Poutine lors d'un enrtretien le 30 novembre 2021. Photo : VNA

Selon Bui Thanh Son, le secteur diplomatique, en tant que force principale et force de choc sur le front de relations extérieures, a aussi mené à bien ses tâches essentielles.

Le secteur a organisé de manière approfondie la mise en œuvre de la résolution du 13e Congrès national du Parti ainsi que les politiques étrangères du Parti et de l'État dans tout le secteur diplomatique. Il a étroitement combiné la diplomatie politique, la diplomatie économique, la diplomatie culturelle, les informations pour le lectorat de l’étranger, le travail des Vietnamiens à l'étranger et la protection des citoyens ; a renforcé la coordination étroite entre la diplomatie et les relations extérieures du Part, la diplomatie du peuple, la diplomatie de défense, de sécurité et socio-économiques. -VNA