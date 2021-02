Hanoi, 13 février (VNA) - Originaire de l’ethnie Mnông, l’une des communautés minoritaires des Hauts plateaux du Centre, Diêu Phi, un pasteur de 54 ans, est une personnalité exemplaire du hameau de Bu Mlanh, dans la province de Dak Nông. Il a tendu la main à beaucoup de personnes vulnérables de sa région.

Le pasteur Diêu Phi ( à gauche).

Ces jours-ci, Diêu Phi s’active à récolter les trois hectares de café de sa famille. Caféiculteur averti et pasteur dévoué, il s’est donné la tâche d’aider les autres villageois à élever leur niveau de vie en leur apprenant les bonnes techniques de culture. Diêu Gia Co, un voisin raconte :«Grâce à Diêu Phi, notre vie s’est améliorée et beaucoup ont commencé à s’enrichir. Nos caféiers peuvent désormais être récoltés au bout de deux ans, contre 3-4 ans auparavant».Acteur dynamique des affaires sociales et culturelles locales, Diêu Phi a persuadé les villageois de s’ouvrir à la modernité et de participer aux différents mouvements de développement économique, notamment au programme d’instauration de la nouvelle ruralité. Il explique :«Il n’est pas nécessaire d’être riche pour aider les personnes défavorisées. J’organise des rencontres périodiques pour expliquer aux villageois les techniques d’élevage et de culture, mais aussi les politiques du Parti concernant leurs droits».