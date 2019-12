Le 11 décembre, le Dialogue Vietnam-États-Unis sur la politique de défense 2019 a eu lieu à Washington (Photo: VNA)



Hanoï (VNA) - Le 11 décembre, le Dialogue Vietnam-États-Unis sur la politique de défense 2019 a eu lieu à Washington, sous la co-présidence du lieutenant-général Nguyen Chi Vinh, vice-ministre de la Défense du Vietnam et Randall Shriver, secrétaire adjoint à la Défense chargé de l'Asie du Sud et de l’Asie du Sud-Est.

Les deux parties ont évalué les résultats de la coopération en 2019, identifié les orientations de la coopération en 2020 et les années suivantes conformément au mémorandum sur la promotion de la coopération bilatérale en matière de défense en 2011, de la déclaration de vision commune sur les relations de défense entre le Vietnam et les États-Unis 2015, en matérialisant le contenu convenu par les deux parties lors de la visite en novembre 2019 du secrétaire américain à la Défense, Mark Esper, contribuant ainsi à promouvoir le partenariat intégral entre le Vietnam et les États-Unis.

Lors du dialogue, le lieutenant-général Nguyen Chi Vinh a hautement apprécié les efforts des deux parties dans la mise en œuvre du projet de désintoxication à l'aéroport de Bien Hoa qui a été officiellement lancé le 5 décembre. Il a remercié les États-Unis pour le transfert officiel du deuxième patrouilleur de classe Hamilton au Vietnam, leur soutien en matière de maintien de la paix des Nations Unies et dans l’amélioration de la capacité d'application de la loi en mer pour le garde-côte du Vietnam ces dernières années. Il a suggéré que les deux parties continuent de promouvoir la coopération dans ces domaines, en particulier la poursuite de l’aide pour la détoxification de la dioxine à l'aéroport de Bien Hoa pour achever le projet selon le plan.

À cette occasion, le lieutenant-général Nguyen Chi Vinh a également présenté le nouveau livre blanc sur la défense du Vietnam et un certain nombre d'initiatives du Vietnam dans l’Année de l'ASEAN 2020, et a demandé aux États-Unis un soutien pour que le Vietnam assume avec succès son poste de président en 2020.

Pour sa part, Randall Schriver a affirmé que les États-Unis attachent une grande importance au partenariat intégral avec le Vietnam et souhaité voir un Vietnam fort, indépendant et prospère pour jouer un rôle de plus en plus important dans la région Indo-Pacifique. En ce qui concerne les relations de défense entre le Vietnam et les États-Unis, M. Shriver a également souligné que la coopération en matière de défense entre les deux pays continue d'être un point positif dans les relations bilatérales et s'est engagé à poursuivre la coopération avec le Vietnam dans la promotion des relations entre les deux pays dans la défense, notamment la sécurité maritime, le maintien de la paix des Nations Unies, l'aide humanitaire et le secours en cas de catastrophe. Les États-Unis ont continué à considérer le règlement des conséquences laissées par la guerre comme le point central et le fondement de la coopération bilatérale en matière de défense, et exprimé leurs remerciements pour les efforts déployés par le Vietnam pour aider les États-Unis dans la recherche des soldats américains portés disparus pendant la guerre, a souligné Randall Schriver, affirmant que son pays s’engageait à soutenir la recherche soldats vietnamiens portés disparus. La partie américaine a reconnu et soutenu les propositions du Vietnam dans l'Année de l’ASEAN 2020 et en tant que membre de l’ADMM+, les États-Unis renforceront la coopération avec les pays membres pour promouvoir le mécanisme de coopération d'ADMM +, contribuant à la paix, à la stabilité et au développement de la région.

En 2020, l'année où les deux pays célèbreront le 25e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (12 juillet), les deux parties sont convenues de coordonner l'organisation d'activités commémoratives dans le cadre de la défense conformément au programme approuvé par les dirigeants des deux pays.

Dans le cadre du dialogue, la délégation vietnamienne est venue saluer le sénateur Patrick Leahy, président de la Commission des appropriations du Sénat, et a rencontré Christopher Ashley Ford, secrétaire d'État adjoint des États-Unis. En outre, le lieutenant-général Nguyen Chi Vinh a également eu une réunion avec Atul Khare, secrétaire général adjoint des Nations Unies dans la matinée du 12 décembre au siège de l'ONU. -VNA