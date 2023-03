Le vice-Premier ministre vietnamien Le Minh Khai (droite) et son homologue sud-coréen Choo Kyung-ho. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le 2e Dialogue sur la coopération économique au niveau de vice-Premier ministre Vietnam-République de Corée a eu lieu le 10 mars à Hanoï.



L’événement a été coprésidé par le vice-Premier ministre vietnamien Le Minh Khai et son homologue sud-coréen Choo Kyung-ho.



Les deux parties ont convenu de travailler ensemble pour renforcer la coopération commerciale, dans le but de faire en sorte que les échanges commerciaux bilatéraux atteignent 100 milliards de dollars en 2023 et 150 milliards de dollars en 2030.



Les deux parties se sont en outre accordées sur de nombreuses solutions pour résoudre les problèmes et difficultés rencontrés par les entreprises des deux pays lors de leur processus d’investissement dans l’autre pays, promouvoir ensemble les investissements sud-coréens dans les secteurs prioritaires du Vietnam tels que technologies de l’information et de la communication, la logistique…



Les deux parties ont également convenu de renforcer une coopération efficace dans le domaine de l'aide publique au développement.



Les deux vice-Premiers ministres ont enfin signé le procès de ce dialogue.



A cette occasion, le vice-ministre vietnamien des Finances, Vo Thanh Hung, et le vice-président de l’Export-Import Bank of Korea (Banque d'import-export de République de Corée), Kim Tae-soo, ont signé un accord de prêt sur un projet concernant la ligne ferroviaire Hanoï – Ho Chi Minh-Ville.



Avant le dialogue, les vice-Premiers ministres Le Minh Khai et Choo Kyung-ho ont eu une réunion restreinte sur certaines questions spécifiques liées aux activités des entreprises.-VNA