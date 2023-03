Le Premier ministre dialogue avec les jeunes. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Dialogue entre le Premier ministre et les jeunes sur le thème "Édifier des ressources humaines jeunes de haute qualité pour répondre à l'ère 4.0" débute mercredi matin le 22 mars, sous l'égide du Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le dialogue se tient au siège du gouvernement et est relié aux sièges du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh et aux Comités populaires des 63 villes et provinces du pays.

Dialogue entre le Premier ministre et les jeunes de tout le pays. Photo : VNA



Àl'occasion du 92e anniversaire de la fondation de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh (26 mars 1931 - 26 mars 2023), le Premier ministre Pham Minh Chinh a envoyé aux jeunes de tout le pays ses meilleures salutations. Il a remis les prix du Premier ministre à 10 jeunes vietnamiens modèles en 2022 et à 10 jeunes vietnamiens prometteurs en 2022.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, la ministre de l'Intérieur Pham Thi Thanh Tra a estimé que le dialogue entre le Premier ministre et les jeunes montrait la préoccupation, la responsabilité du Parti et de l'État envers ceux-ci.

Le Premier ministre et des jeunes. Photo : VNA



L’événement vise à écouter les recommandations, suggestions, réflexions et aspirations des jeunes afin de lever les lacunes, difficultés et problèmes liés à leurs droits et intérêts légitimes dans le processus d'élaboration et de mise en œuvre des politiques et lois les concernant dans le contexte actuel.

Les débats se concentrent sur la mise en œuvre des lignes du Parti, des politiques et des lois de l'État sur la jeunesse ; le rôle et la responsabilité des jeunes dans l'apprentissage, le travail, la participation au développement socio-économique ; les opportunités et les défis de l'ère 4.0 ; les recommandations et suggestions des jeunes et les orientations pour les concrétiser. -VNA