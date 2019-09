Le vice-ministre de la Défense Nguyen Chi Vinh prend la parole lors d'une séance d'ouverture du groupe de travail sur la cybersécurité (Photo: VNA)



Séoul (VNA) - Le vice-ministre de la Défense, le lieutenant général Nguyen Chi Vinh a pris la parole lors d'une séance d'ouverture du groupe de travail sur la cybersécurité dans le cadre du huitième dialogue sur la défense en cours à Séoul, en République de Corée.



Le cyberespace est devenu un nouveau territoire stratégique et spécial, étroitement lié au développement socio-économique, à la protection de la souveraineté nationale, aux intérêts et à la sécurité, a déclaré le vice-ministre de la Défense nationale, Nguyen Chi Vinh.



Il a appelé les pays à unir leurs efforts pour lutter contre les dangers du cyberespace, maintenir la paix, la stabilité et assurer la souveraineté les intérêts et la sécurité de chaque nation.



Nguyen Chi Vinh a déclaré que les pays devaient élaborer et mettre au point des lois internationales sur le cyberespace, se joindre aux conventions et déclarations communes sur la coopération en matière de cybersécurité sur la base du respect de la souveraineté, de l'égalité et des avantages mutuels dans l'objectif d'utiliser le cyberespace aux fins de la paix, du développement et de la coopération.



Le vice-ministre de la Défense, Nguyen Chi Vinh dirige la délégation vietnamienne au huitième dialogue sur la défense à Séoul, en République de Corée, du 3 au 9 septembre.



Sur le thème «Construire ensemble la paix: défis et visions», le dialogue attire des dirigeants de la défense, des experts et des érudits de 56 pays et de six organisations internationales.



Quatre sessions plénières sur le processus de paix dans la péninsule coréenne et la coopération internationale, la paix en Asie du Nord-Est: défis et missions, campagnes de maintien de la paix et aide humanitaire internationale, stratégie nationale et gestion de crise en matière de cyberespace.



À cette occasion, le vice-ministre de la Défense, Nguyen Chi Vinh, a rencontré la vice-ministre canadienne de la Défense, Judy Thomas, au cours de laquelle les deux parties ont discuté du travail conjoint entre les délégations, la formation, la mission de maintien de la paix des Nations Unies et les visites de navires de guerre.



Mme Thomas a annoncé que le Canada enverrait des attachés de la défense au Vietnam l'année prochaine.



Accueillant favorablement cette décision, Vinh a affirmé que le ministère de la Défense vietnamien offrirait tout le soutien possible aux attachés de la défense canadiens au Vietnam.



Il a déclaré que le Vietnam appuyait la vaste collaboration du Canada avec l’ASEAN, dont la Réunion des ministres de la défense de l’ASEAN élargie (ADMM+). -VNA