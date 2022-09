Un cours de formation professionnelle dans une Institut universitaire de technologie de Phu Tho.

Hanoï (VNA) - Étant le centre de la région septentrionale du Vietnam avec un système de circulation reliant les villes et provinces dans la région, Phu Tho dispose de plusieurs opportunités afin d’accroître son développement socio-économique, particulièrement son essor industriel.



Afin d’attirer des investissements et assurer un développement durable, la province de Phu Tho au Nord vise à encourager et renforcer la formation professionnelle afin de fournir une main-d'œuvre de qualité sur le marché du travail et répondre à la modernisation et l’industrialisation de la localité.



D’après le Service provincial du travail, des invalides de guerre et des affaires sociales, Phu Tho a donné, lors de la période 2016-2020, des cours de formation professionnelle en faveur de plus de 238.000 personnes, soit 47.000 personnes par an. Environ 85% de ces travailleurs ont immédiatement trouvé un emploi à l’issue de leur formation.



Phu Tho précise que le développement de la main-d'œuvre est considéré comme une phase décisive pour le développement économique de la localité. En plus d’améliorer la qualité du personnel, de renforcer les investissements dans les infrastructures, la province a également promulgué de nombreuses politiques attractives afin d’attirer des travailleurs de qualité ainsi que d’inviter notamment des experts et scientifiques pour y donner des cours de formation professionnelle.



En outre, Phu Tho se penche également sur des activités d’orientation professionnelle dans les collèges, lycées et établissements de formation professionnelle afin d’aider les élèves à s’orienter dans le futur.



Actuellement, la province compte 43 établissements de formation professionnelle, dont huit Instituts universitaires de technologie, cinq écoles du second degré et dix-huit centres de formation professionnelle et centres de formation continue. Chaque année, ces établissements forment environ 49.000 élèves, dont 8.8% possèdent le niveau universitaire. 85% des élèves trouvent un emploi à l’issue de leur formation professionnelle. Les zones industrielles de la province ont par ailleurs créé des emplois en faveur de plus de 46.000 travailleurs.



D’après Luong Chi Cuong, directeur de l'Institut universitaire de technologie professionnelle de Phu Tho, ce dernier s’occupe de la formation actuelle de cinq métiers au niveau national. L’établissement a coopéré avec de nombreuses grandes entreprises voisines et de la province afin de mettre en œuvre des programmes de formation professionnelle.



Dans les temps qui arrivent, Phu Tho continuera à renforcer sa coopération entre l’État, les écoles et les entreprises dans la formation et dans la création d’emplois. L’objectif est de porter, d’ici 2025, à 72% le nombre de travailleurs qui bénéficient de formation professionnelle de haute qualité.-CVN/VNA