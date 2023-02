Hanoi (VNA) - Le Vietnam se classe au 55e rang mondial et 6e parmi les 10 pays de l’ASEAN dans le rapport de l’indice de préparation de la gouvernance en matière d’intelligence artificielle (Government AI Readiness Index) en 2022, soit sept places de mieux qu'au classement mondial de 2021.

C’est la cinquième édition de ce rapport publié par Oxford Insights (Royaume Uni), les précédentes en 2017, 2019, 2020 et 2021. L’édition 2022 mesure l’état de préparation de 181 pays à l’IA. Les évaluations s’appuient sur trois piliers que sont gouvernement, secteur technologique, infrastructures et données.

Ce résultat reflète le développement de la technologie de l'intelligence artificielle au Vietnam.

L'intelligence artificielle est un atout technologique que n’importe quelle économie veut maîtriser. Le Vietnam s’active pour atteindre l’objectif de devenir d’ici 2030 l’un des quatre pays en tête de l’ASEAN et parmi les 50 pays leaders dans le monde en la matière.

Le Vietnam s’active pour atteindre l’objectif de devenir d’ici 2030 l’un des quatre pays en tête de l’ASEAN et parmi les 50 pays leaders dans le monde en la matière. Photo : VNA

Conscient de l’importance de ce train technologique à ne pas rater, le gouvernement vietnamien a promulgué en janvier la Stratégie nationale sur la recherche, le développement et l’application de l’IA d’ici 2030, afin d'en faire un secteur technologique important du pays.



Selon les objectifs fixés, à l’horizon 2030, le Vietnam fera partie des quatre leaders au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et figurera dans la liste des 50 pays en tête du monde en matière de recherche, de développement et d’application de l’IA. L'objectif est de posséder dix marques prestigieuses reconnues en Asie du Sud-Est, trois centres nationaux sur les innovations d’IA et trois autres de big data et de calcul haute performance (HPC) capables de se connecter avec les autres centres de données et de HPC du pays pour établir un réseau de partage fiable et puissant au service de l’IA.

En conséquence, l'intelligence artificielle deviendra un domaine technologique important et contribuera à bâtir une société innovante, un gouvernement efficace, à protéger la sécurité nationale, à maintenir l'ordre public et la sécurité sociale, et à promouvoir une croissance économique durable. Lorsque l'intelligence artificielle sera largement appliquée dans l'administration, les services publics en ligne contribueront à réduire le temps de traitement du travail, le temps d'attente et les coûts pour les citoyens. Actuellement, de nombreuses provinces et villes telles que Ho Chi Minh-Ville, Hanoï, Da Nang, Thua Thien-Hue... appliquent déjà l'intelligence artificielle dans des domaines tels que la santé, l'éducation, les services administratifs publics.

Ces dernières années, de nombreux produits utilisant l'intelligence artificielle sont apparus sur le marché, apportant de nouvelles expériences aux gens. Les grandes entreprises technologiques ont bâti une nouvelle direction basée sur le développement de la technologie de l'intelligence artificielle ainsi que des produits l'appliquant.

En 2013, le groupe des Technologies FPT a investi dans la recherche et le développement de la technologie de l'IA. Jusqu'à présent, un écosystème diversifié de produits, de solutions et de plates-formes d'IA a été formé pour aider les entreprises et les organisations à optimiser leurs opérations, à améliorer leurs performances et à offrir des expériences exceptionnelles pour des clients. Le groupe des Technologies FPT a également annoncé qu'il dépenserait 300 milliards de dongs (environ 13,16 millions de dollars) pour la recherche et le développement de l'intelligence artificielle.

En 2015, le Groupe de l'industrie militaire et des télécommunications (Viettel) a également développé des systèmes pour les produits d'intelligence artificielle. Avec le lancement de la plate-forme "Viettel AI Open Platform", Viettel fournit de nombreux outils pour aider les particuliers, les organisations et les entreprises à intégrer et à intelligentiser leurs applications. À ce jour, plus de 70.000 personnes et organisations se sont inscrites pour utiliser la plateforme. En outre, Viettel a également développé avec succès de nombreuses technologies d'application de l'IA dans l'identification et la sécurité.

Saisissant la tendance de développement de l'intelligence artificielle, un certain nombre de grandes entreprises ont construit et développé des centres de recherche et développement sur l'IA au Vietnam, attirant bon nombre des plus grands experts mondiaux dans ce domaine. Dans le même temps, de nombreuses start-ups innovantes appliquent la technologie de l'IA dans de nouveaux produits et services.

Les produits appliquant l'intelligence artificielle sont une condition sine qua non pour favoriser le fort développement de l'industrie de l'intelligence artificielle, un levier pour dynamiser la transformation numérique au Vietnam.- VNA