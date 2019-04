Colloque sur le développement de l’industrie culturelle du Vietnam. Photo:VNA

Hanoï (VNA) – Un colloque sur le développement des industries culturelles du Vietnam a eu lieu le 24 avril à Hanoï dans le but d’échanger et définir le concept des industries culturelles, ainsi que le rôle des espaces culturels de créativité.

Koen Duchateau, directeur de la Coopération et du Développement de la Délégation de l’Union européenne (UE) au Vietnam, a estimé qu’au Vietnam, la culture se développait fortement avec la participation des jeunes. Il s’agissait d’une bonne opportunité pour le Vietnam d’ouvrir de nouveaux espaces de créativité au service du développement national dans l’avenir, a-t-il dit.

Le projet de l'espace culturel de créativité au Vietnam, financé par l’UE et le Conseil britannique (British Council), est mis en oeuvre de 2018 à 2021 par l’Institut national de la Culture et des Arts du Vietnam.

Le projet propose une palette d’activités visant à développer un réseau d’espaces culturels, artistiques et créatifs où les artistes, les créateurs rencontrent le public dans le domaine de la culture et des arts.

Selon le professeur associé et docteur Bui Hoai Son, il est nécessaire d’améliorer la prise de conscience des échelons et des secteurs sur le rôle des espaces de créativité dans le développement de la capitale.

Les espaces de créativité sont non seulement un lieu d’affaires et de distraction, mais également donnent un élan au développement de la ville, a-t-il affirmé.

Le colloque a été co-organisé par la Commission de la Culture, de l'Education, de la Jeunesse, de l'Adolescence et de l'Enfance de l’Assemblée nationale ; le Conseil britannique au Vietnam, la Délégation de l'UE au Vietnam, et l’Institut national de la Culture et des Arts du Vietnam. -VNA