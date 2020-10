La conférence de haut niveau de liaison du réseau des Vietnamiens à l’étranger visant à construire l’écosystème de start-up du Vietnam a eu lieu le 9 octobre à Hanoi. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - La conférence de haut niveau de liaison du réseau des Vietnamiens à l’étranger visant à construire l’écosystème de start-up du Vietnam a eu lieu le 9 octobre à Hanoi.

Organisée conjointement par l'antenne municipale de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, l’Union des jeunes et des étudiants vietnamiens aux Etats-Unis et le bureau du programme national de soutien à l'écosystème de startup innovant (projet 844) et le ministère des Sciences et des Technologies, cette conférence est une des activités en l’honneur du 1010e anniversaire de Thang Long-Hanoi et du 17e Congrès de l’Organisation municipale du Parti de Hanoi, mandat 2020-2025.

A cette conférence, le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Tran Van Tung a remarqué que l’écosystème de développement de start-up s’épanouait de plus en plus. Toutes les initiatives en la matière des étudiants vietnamiens dans et hors du pays sont encouragées. L’encouragement et la promotion de ces initiatives des Vietnamiens contribuent à hisser l’essor de la capitale et du pays, a-t-il estimé.

Selon le représentant en chef de l’UNESCO au Vietnam, Michael Croft, la rénovation et la créativité constituaient un élément principal dans le développement d’un individu et d’une ville.

La conférence de haut niveau de liaison du réseau des Vietnamiens à l’étranger visant à construire l’écosystème de start-up du Vietnam vise à aider les individus, les investisseurs et les hommes d’affaires vietnamiens à l’étranger à accéder aux opportunités d’investissements à la start-up dans le pays. Cette manifestation constitue aussi une excellente opportunité pour les experts en la matière d’échanger des expériences sur les modèles du réseau de start-up, encourager la créativité de la communauté des Vietnamiens à l’étranger à s'attacher avec les compatriotes dans le pays pour assister les entreprises à mieux accéder aux avancées technologiques et scientifiques afin de régler les questions posées dans la réalité.

Dans le cadre de cette conférence, à côté des échanges de vues sur la start-up, un accord de coopération de l’alliance internationale de connexion de l’écosystème de start-up de la capitale entre l’Union de la jeunesse communiste de Ho Chi Minh, l’Association des jeunes hommes d’affaires de Hanoi et la compagnie par actions VietChallenge a été signé.

L’événement a suscité entre autres la participation des responsables du ministère des Sciences et des Technologies, des représentants de l’Union des jeunes et des étudiants vietnamiens aux Etats-Unis, du représentant en chef de l’UNESCO au Vietnam, de l’Association des jeunes hommes d’affaires, des PME de Hanoi et 500 jeunes et étudiants de la capitale. -VNA