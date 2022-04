Ouverture des premiers Championnats du monde de Qwan Ki Do enfants et juniors. Photo: VNA Ouverture des premiers Championnats du monde de Qwan Ki Do enfants et juniors. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La Fédération internationale de Qwan Ki Do - art martial vietnamien - a organisé les 23 et 24 avril à Padoue, en Italie, les premiers Championnats du monde de Qwan Ki Do enfants et juniors.

L’événement a eu lieu en présence d'autorités de la ville de Padoue, de représentants du Comité national olympique d'Italie, de l’ambassade du Vietnam en Italie et du fondateur de la Fédération internationale de Qwan Ki Do, le grand maître Pham Xuan Tong.

Le premier secrétaire de l’ambassade du Vietnam en Italie, Nguyen Thanh Vinh, a affirmé que cet événement sportif servait de passerelle pour promouvoir les relations culturelles et les échanges entre les deux peuples vietnamien, italien et du monde.

Il a loué la coordination et le soutien des autorités de Padoue et de la Vénétie dans l’organisation de cet événement. Il a également applaudi les efforts déployés par Pham Xuan Tong en vue de développer cet art martial vietnamien en Italie et dans le monde.

Les premiers Championnats du monde de Qwan Ki Do enfants et juniors ont réuni environ 500 pratiquants de 35 pays.

La Fédération internationale de Qwan Ki Do, principale organisation internationale de cette discipline, a été fondée à Milan (Italie) en 1981 par le grand maître Pham Xuan Tong. Le Qwan Ki Do, qui est une synthèse de styles d'arts martiaux sino-vietnamiens, est aujourd’hui pratiqué dans plusieurs dizaines pays du monde.

Etant membre de la Fédération des arts martiaux traditionnels du Vietnam depuis 1990, le Qwan Ki Do contribue à promouvoir la quintessence des arts martiaux traditionnels et à diffuser la culture vietnamienne à des amis internationaux. –VNA