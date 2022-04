Lecteurs à la Semaine "Entrepreneurs et livres" 2021 à Hô Chi Minh-Ville.

Photo : VNA/CVN

Hanoï (VNA) - Qu'est-ce que les jeunes d'aujourd'hui aiment lire ? Comment consomment-ils les livres ? Trois jeunes écrivains Tông Phuoc Bao, Phan Duc Lôc et Tinh Bao, qui ont reçu de nombreux prix littéraires, partagent leurs avis.



"Les jeunes lecteurs d'aujourd'hui ont la chance de profiter du développement du numérique. De ce fait, la manière de consommer les livres a changé", constate l’écrivain Tông Phuoc Bao, membre de l'Association des écrivains de Hô Chi Minh-Ville, lauréat de nombreux prix littéraires et auteurs de plusieurs livres.



D’après lui, les livres physiques ne sont plus la seule option, la plupart des œuvres sont maintenant disponibles dans leur version numérique, sur les sites des éditeurs ou des auteurs eux-mêmes.



La plupart des jeunes seront attirés par les romans d'amour ou par des romans parlant de relations sociales. "Les lecteurs ne s’intéressent pas beaucoup aux grandes œuvres littéraires, ce n’est pas leur priorité. Bien sûr, il reste encore quelques auteurs dont les fidèles lecteurs les soutiennent toujours", dit Tông Phuoc Bao. Récemment, les jeunes ont commencé à s’intéresser aux romans policiers et cet intérêt a été suivi par la parution d’un nombre croissant de livres de ce genre littéraire par les différents groupes d’édition du pays.



En fonction de son travail, de ses goûts, de ses envies et d’autres facteurs, chaque personne aura une préférence de lecture différente, selon l’écrivain Phan Duc Lôc qui est également lieutenant de police. Membre de l'Association vietnamienne de la littérature et des arts des minorités ethniques, il a été délégué au 3e Congrès des jeunes talents du Vietnam.



"D'après mes observations sur Facebook, dans les boutiques en ligne ou dans les bibliothèques personnelles d'amis, la majorité des jeunes que je connais ont tendance à choisir des livres fins, avec des histoires claires, courtes et faciles à comprendre. Ils apprécient les livres au style doux, affectant directement les émotions, en particulier les livres avec des histoires simples, parfois tristes, mais toujours belles", dit Phan Duc Lôc, auteur de sept livres et lauréat de 17 prix littéraires.



Et d'ajouter que les livres académiques longs et denses, sont souvent appréciés uniquement par un petit groupe de lecteurs. Car pour lire, comprendre et assimiler ces livres, les lecteurs ont besoin de temps, de persévérance, de mémoire, d’une forte capacité de réflexion et d’analyse et surtout d'une connaissance approfondie de nombreux sujets.



"En général, en tant que jeune, je considère la lecture d’une manière simple. Feuilleter un livre permet de réduire le temps d'utilisation des médias sociaux, c’est important de garder une habitude de lecture quotidienne. J’aime choisir les livres qui m’intéressent, ressentir de l'empathie, du plaisir en lisant et, progressivement, augmenter l'épaisseur, la variété des sujets, des thématiques", dit-il.



"Une nécessité"



Pour Tinh Bao, membre de l'Association des écrivains de Hô Chi Minh-Ville, "la lecture est une nécessité pour l’Homme. Pour les jeunes, la lecture, ce n'est pas seulement pour se divertir mais aussi pour s’ouvrir l’esprit. Le besoin de lire est donc également soumis aux changements dans nos propres vies".



Tinh Bao, également scénariste de séries télévisées, et collaborateur de nombreux journaux, observe qu'actuellement, les livres qui intéressent le plus les lecteurs sont des livres sur comment appréhender, résoudre, et surmonter les pressions de la vie auxquelles nous faisons tous face. Les questions sociales sont habilement insérées par les auteurs dans les œuvres littéraires. Ce qui rend la lecture plus touchante, intéressante et enrichissante. Ces œuvres de fictions sont inspirées de faits réels qui ont parfois profondément marqué l’opinion publique, comme les récents faits divers d’enfants choisissant de mettre fin à leurs jours.



Au sujet des moyens d’action pour favoriser et célébrer la lecture, l’écrivain Phan Duc Lôc a dit : "Ces dernières années, de nombreux événements et pratiques visant à honorer la culture de la lecture ont été mis en place. On peut citer entre autres, le concours d' ambassadeurs de la lecture, le concours de poésie, le festival de la lecture, la rue du livre, le salon du livre en ligne ou encore les échanges de livres sur Facebook... Bien que ces évènements soient formels, je crois qu'à long terme, si nous persistons à investir de manière méthodique, ciblée et attrayante, la culture du livre se rependra de plus en plus au sein de la société vietnamienne".



Selon Phan Duc Lôc, tout le monde veut accomplir de grandes choses, mais ils ne réalisent pas que la vie est faite de très petites choses. "En tant que jeune auteur, je fais don de livres que j'ai écrit, de vieux livres que j'ai fini de lire, ou je demande même des livres à des collègues écrivains pour les offrir aux jeunes lecteurs des écoles basées dans les régions reculées. Je pense que si tout le monde s’entraide, on pourra développer au maximum la culture de la lecture", confie-t-il.



De son côté, l’écrivaine Tinh Bao déclare que la lecture suscite l'intérêt de plus en plus de personnes et le nombre de lecteurs augmente beaucoup. Cependant, à la campagne, loin des grandes villes, l’accès à la lecture est encore très difficile en raison des conditions de vie modestes. De plus les auteurs se doivent d'être rigoureux et investis dans leur travail. Une œuvre de qualité a une grande valeur culturelle et spirituelle pour les lecteurs. Ces derniers sont alors amenés à ressentir du respect pour le travail de l’écrivain et une certaine admiration pour l’auteur.



"De plus, on peut encourager la culture de la lecture par des activités littéraires telles que l'organisation de débats entre auteurs et lecteurs, de concours d'écritures autour d'un livre ou l’inauguration de bibliothèques...", précise Tinh Bao.



D’après l’écrivain Tông Phuoc Bao, l’Association des écrivains ainsi que les agences compétentes devraient envisager des activités d'orientation afin que les jeunes lecteurs aient une image positive de la lecture et soient imprégnés de l'identité culturelle nationale. On peut organiser des échanges entre lecteurs et écrivains pour que les auteurs soient plus proches de leur public, qu’ils comprennent leur envie de lecture, les sujets qui les intéressent. Nous devons aider les auteurs à publier rapidement et favoriser la diffusion via les canaux médiatiques officiels afin que les œuvres atteignent leurs lecteurs facilement...-CVN/VNA