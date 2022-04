La capitale de Hanoï. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le Bureau Politique a tenu le 1er avril à Hanoï une réunion pour donner des avis sur le projet de synthèse de dix ans de la mise en œuvre de la Résolution No 11-NQ/TW du Bureau Politique du 11e mandat sur les orientations et les tâches de développement de Hanoï pour la période 2011-2020.

Le secrétaire général Nguyen Phu Trong a présidé la réunion.

Le Bureau Politique a reconnu et a hautement apprécié les efforts du Comité du Parti, de l’autorité et du peuple de Hanoï pour exploiter et promouvoir les potentiels et les avantages de la capitale pour la période 2011-2020. En particulier, l'économie de la ville a maintenu une croissance élevée, atteignant une croissance moyenne annuelle de 6,83%, soit 1,15 fois plus que la croissance moyenne du pays.

Le Bureau Politique a tenu le 1er avril à Hanoï une réunion pour développer Hanoï d'ici 2030. Photo : VNA

Lors de la réunion, le Bureau Politique a promulgué une autre résolution sur les orientations et les tâches pour développer la capitale jusqu'en 2030, avec une vision à l'horizon 2045. Concrètement, d'ici 2030, Hanoï va prendre la tête dans l'achèvement du processus d'industrialisation et de modernisation ; être le centre et la force pour promouvoir et diriger le développement du pays ; avoir une compétitivité régionale et internationale, comparable à la capitale des pays développés de la région. D'ici 2045, Hanoï va devenir une ville mondialement connectée, civilisée, moderne et créative ayant un niveau et une qualité de vie élevés.

Le Bureau Politique a demandé au Comité du Parti, à l’autorité et au peuple de Hanoï d'accélérer la restructuration économique en association avec le renouvellement du modèle de croissance ; de développer la société, la culture, l'éducation et la formation, les science et technologies, les soins de santé ; d’assurer la sécurité sociale ; de mener à bien la planification ; de construire et de développer les infrastructures urbaines dans une direction synchrone, moderne et intelligente.



Le Comité du Parti, l’autorité et le peuple de Hanoï doivent aussi assurer la défense nationale, maintenir la sécurité et la stabilité politique ; promouvoir l'intégration internationale ; améliorer l'efficacité des affaires étrangères ; renforcer les relations traditionnelles ; élargir la coopération avec les capitales et les villes du monde. Le Comité du Parti, l’autorité et le peuple de Hanoï doivent aussi renforcer l’édification et la rectification du Parti et du système politique exemplaires, sains et forts.

NLe Bureau Politique a tenu le 1er avril à Hanoï une réunion pour développer Hanoï d'ici 2030. Photo : VNA



Concluant la réunion, le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong a noté que le Comité du Parti, l’autorité et le peuple de Hanoï devaient être pleinement conscients de la position et du rôle particulièrement importants de la capitale.

En ce qui concerne les commentaires sur l'amendement complet de la Loi sur la capitale, le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, a souligné que sur la base de la promulgation de la résolution sur le développement de la capitale Hanoï jusqu'en 2030, avec une vision à l’horizon 2045 du Bureau Politique, la Loi sur la capitale devait hériter les contenus pertinents de la Loi actuelle et ajouter de nouvelles réglementations, conformément à la situation et aux pratiques. - VNA