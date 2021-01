Le délégué Nguyen Manh Hung, membre du Comité central du Parti, ministre de l'Information et des Communications. Photo : VNA

Hanoï (VNA)- Poursuivant l'ordre du jour de travail du 13e Congrès national du Parti, dans la matinée du 28 janvier, les délégués ont discuté des projets de documents.

Dans une intervention présentée au Congrès, le délégué Nguyen Manh Hung, membre du Comité central du Parti, ministre de l'Information et des Communications a déclaré que la transformation numérique, le développement de l’e-gouvernement, l'économie numérique sont des questions importantes qui nécessitent des investissements dans les temps à venir.

Selon le ministre Nguyen Manh Hung, le Vietnam est l'un des premiers pays au monde à publier un programme national ou une stratégie sur la transformation numérique.

Le programme national de transformation numérique a été approuvé par le Premier ministre avec une vision décennale qui changera complètement le pays, en fixant les objectifs suivants: le Vietnam figurera parmi les 50 premiers pays en e-gouvernement, l’économie numérique contribuera à 30% du PIB .

Le ministre de l'Information et des Communications a souligné qu'avec un grand nombre d'entreprises de technologies numériques, le Vietnam est capable de construire et maîtriser un écosystème de produits et services numériques.

L'orientation de l'industrie de l'information et de la communication dans la prochaine période est de passer de la sous-traitance et l'assemblage au développement de produits. Le Programme Make in Vietnam est axé sur la recherche et la fabrication de 5G, IoT, téléphones intelligents, plates-formes de transformation numérique nationale. -VNA