Le parc des logiciels Quang Trung. Photo : internet

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le secteur de technologie d’information (TI) de Ho Chi Minh-Ville va promouvoir des investissements dans le développement des zones franches (ZF), des zones industrielles (ZI) intelligentes, répondant à la tendance de la 4e Révolution industrielle.

Il s’agit de l’objectif d’une série de colloques placés sur le thème «la promotion des investissements du secteur de TI-développement des ZI intelligentes à Ho Chi Minh-Ville » organisés par le Centre de promotion du commerce et de l’investissement de Ho Chi Minh-Ville (ITPC), le Comité de gestion des zones industrielles et zones franches d'Ho Chi Minh-Ville (Hepza), et le parc des logiciels Quang Trung (QTSC).

Selon la directrice adjointe de l’ITPC, Cao Thi Phi Van, ces colloques visent à favoriser la connexion, à aider les entreprises dans les ZI et ZF à améliorer leur gestion, leur production suivant le modèle des ZI et des ZF intelligentes.

Lors d’un colloque tenu le 30 juillet à Ho Chi Minh-Ville, des représentants des entreprises technologiques ont présenté des applications, des solutions de transformation numérique pour augmenter la connexion dans les ZI, créer la chaîne d’approvisionnement pour les entreprises, etc.

Par la même occasion, Lam Nguyen Hai Long, directeur du parc des logiciels Quang Trung-considéré comme un modèle de zone urbaine intelligente avec un système technologique moderne, a partagé ses expériences réelles dans le déploiement du modèle de la zone urbaine intelligente à QTSC.

Pour l’heure, Ho Chi Minh-Ville recense ZI et ZF en activité.

En août prochain, des autres colloques en la matière seront organisés à la ZI Vinh Loc, la ZF Tan Thuan et la ZF Linh Trung.-VNA